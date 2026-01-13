ח"כ גפני: "לא צריך להתחשב בהחלטות בג"ץ - באופן גורף"

יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אמר הבוקר (שלישי) בראיון ל"קול ברמה": "לא צריך להתחשב בהחלטות בג"ץ - באופן גורף. יש להם אג'נדה, כל מה שנוגע להחלטות הממשלה והכנסת, הם פוסלים. אם הייתי במקום נתניהו הייתי מורה כך לכל השרים".

בראיון לקול ברמה, הוסיף גפני בקשר לנפתלי בנט: "הוא היה בוגד ונשאר בוגד". עוד אמר בהקשר ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה: "היא שונאת חרדים".

i24NEWS

לדבריו של גפני על הממשלה והמפה הפוליטית, "ממשלת ימין מלאה שהתבררה ככזו שאין בה כל ממשות". כשנשאל לגבי אפשרות לרוץ יחד עם נתניהו בבחירות הקרובות, השיב: "עוד מוקדם להחליט אם נלך עם נתניהו, אבל אני חושש שהחלופה מהצד השני תהיה גרועה יותר".