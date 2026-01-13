ח"כ גפני: "לא צריך להתחשב בהחלטות בג"ץ - באופן גורף"

יו"ר דגל התורה תקף את בג"ץ והמערכת המשפטית בראיון ל"קול ברמה" • כינה את ממשלת הימין "עורבא פרח" והביע ביקורת על בנט והיועצת המשפטית • עוד אמר כי טרם הוחלט על שיתוף פעולה עם נתניהו בבחירות

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, ארכיון
משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, ארכיוןדוברות הכנסת

יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אמר הבוקר (שלישי) בראיון ל"קול ברמה": "לא צריך להתחשב בהחלטות בג"ץ - באופן גורף. יש להם אג'נדה, כל מה שנוגע להחלטות הממשלה והכנסת, הם פוסלים. אם הייתי במקום נתניהו הייתי מורה כך לכל השרים".

 בראיון לקול ברמה, הוסיף גפני בקשר לנפתלי בנט: "הוא היה בוגד ונשאר בוגד". עוד אמר בהקשר ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה: "היא שונאת חרדים". 

Video poster
החרדים מחריפים את הטון על חוק הגיוס: גפני מאיים בפיזור הכנסתi24NEWS

לדבריו של גפני על הממשלה והמפה הפוליטית, "ממשלת ימין מלאה שהתבררה ככזו שאין בה כל ממשות". כשנשאל לגבי אפשרות לרוץ יחד עם נתניהו בבחירות הקרובות, השיב: "עוד מוקדם להחליט אם נלך עם נתניהו, אבל אני חושש שהחלופה מהצד השני תהיה גרועה יותר".  

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות