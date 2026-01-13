הסערה סביב הקריאה לא לציית לבג"ץ - והחשש בקואליציה

המערכת הפוליטית נערכת להתנגשות נוספת בין הרשויות, על רקע מכתב חריף שפרסמו ראשי סיעות הקואליציה. במרכז הסערה עומדת הקריאה המשתמעת מהמכתב "לא לציית לבג"ץ", צעד שעורר מחלוקות עזות גם בתוך שורות הקואליציה עצמה.

שר החוץ גדעון סער הביע כעס רב על הניסוחים שיוחסו למכתב והבהיר כי הוא "לא חתם על אי ציות". במקביל, יו"ר ש"ס אריה דרעי בחר שלא לחתום על המסמך, בטענה הרשמית כי הוא אינו חבר קואליציה. הסירוב של דרעי עורר זעם בקרב גורמים בקואליציה, הטוענים כי מדובר בתירוץ טכני בלבד וכי דרעי יכול היה לחתום בשם סיעתו, כפי שנעשה במקרים דומים בעבר.

לצד העימות מול הרשות השופטת, בקואליציה מוטרדים מהשלכותיה הפוליטיות של פסילה אפשרית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בדיונים פנימיים הועלה החשש כי במידה ובג"ץ יורה על פסילתו, הדבר לא יחליש את מעמדו אלא להיפך – יוביל לזינוק משמעותי בכוחו האלקטורלי "על חשבון" שאר מפלגות הקואליציה, בשל מה שייתפס בציבור מצביעיו כרדיפה משפטית.

נזכיר כי מוקדם יותר היום ראשי סיעות הקואליציה פנו במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הצהירו כי הם דוחים את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה על נתניהו לספק הסבר מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

ראשי הקואליציה כתבו במכתב: "ניסיונה של היועמ"שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה. נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה".

כמו כן כתבו: "אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו".

על המכתב חתמו יו"ר הקואליציה אופיר סופר, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שר החוץ ויו"ר מפלגת הימין הממלכתי גדעון סער, ובן גביר עצמו. כמו כן פנה השר בן גביר ליו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי בבקשה שיחתום גם הוא על המכתב. דרעי בתגובה אמר כי למרות שהוא מסכים עקרונית עם תוכן המכתב, הוא מסרב לחתום עליו כיוון שמפלגת ש"ס אינה חברה בקואליציה.