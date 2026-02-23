מחשש להדחת בן גביר: תוקם ועדה שתמנע מבג"ץ להתערב במינויי שרים

ועדת הכנסת אישרה היום (שני) את הקמתה מחדש של הוועדה המיוחדת לגיבוש חוק דרעי 2, שתקבע כי בג"ץ לא יכול להתערב במינויי שרים. החוק נועד למענו של השר לביטחון לאומי בן גביר, לקראת הדיון וההמלצה להדיחו מתפקיד שר.

בראשות הוועדה יעמוד יו"ר קואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ. בסיעת ש"ס, שבמקור יועד החוק ליו"ר שלה אריה דרעי, ביקשו שלא לקחת חלק כחברים בה. עם זאת, המפלגה כבר הודיעה שתתמוך בהצעה. "הסמכות הבלעדית למינוי ופיטורי שרים נתונה לראש הממשלה בלבד, וכך ראוי שיהיה במדינה דמוקרטית", אמר דרעי.

בג"ץ הוציא לאחרונה צו על תנאי בעתירות הנוגעות לבן גביר, והורה לראש הממשלה לנמק מדוע לא ידיח את השר לביטחון לאומי מתפקידו, שהגיב: "השר בן גביר הגיב לפסיקה וכתב בטוויטר: "אין לכם סמכות. לא תהיה הפיכה".

ראשי סיעות הקואליציה פנו לאחרונה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו הצהירו כי הם דוחים את עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לפיה על נתניהו לספק הסבר מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

בהרב-מיארה פנתה בתשובה לבג"ץ להתערבות של ראש הממשלה נתניהו בשל "התערבות באופן פסול ושיטתי בעבודת המשטרה" של השר בן גביר. היועצת המשפטית לממשלה אמרה כי היסודות המשפטיים שאישרו את מינויו של בן גביר לתפקיד התערערו. "לא ניתן עוד להגן על עצמאות המשטרה מפני הדפוס החוזר של התערבות פסולה ופגיעה בשלטון החוק ובזכויות האדם", נכתב.