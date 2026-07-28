רבני ש"ס מחריפים את הטון במכתב לבג"ץ: "גיוס בני הישיבות - מנוגד להלכה"

לקראת הכרעת בג"ץ בעתירות על חוק הקפאת מעצרי עריקים, שיגרו היום (שלישי) חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס מכתב לשופטי בית המשפט, שבו תקפו את הניסיונות, לדבריהם, להביא לגיוס תלמידי הישיבות.

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בפתח המכתב הבהירו חברי המועצה כי אין בעצם שליחתו משום הכרה בסמכותו של בג"ץ לדון בנושא. "אין במכתב עמדה זה כדי להביע הכרה, ולו במשתמע, בסמכות בג"ץ לדון כלל בנושאים אלו", כתבו, והוסיפו כי מטרת המכתב היא להביע את "דעת תורתנו הקדושה" לנוכח מה שהגדירו כ"מסע הרדיפה כנגד עמלי התורה".

בהמשך נכתב כי גיוסם של בני ישיבות שתורתם אומנותם "אסור בתכלית האיסור על פי ההלכה", וכי הניסיון להביא לגיוסם הוא "מסע כפייה של העברה על הדת". חברי המועצה הסתמכו במכתבם על מקורות מהגמרא ומדברי הרמב"ם, שלדבריהם מלמדים כי לומדי תורה אינם יוצאים למלחמה.

עוד כתבו כי "הנטל האמיתי הוא עמל התורה", וכי בזכות לימוד התורה זוכה עם ישראל להגנה. "הפוגע בבני הישיבות, ומנסה להפסיקם מלימודם ומתורתם, הרי הוא פוגע במישרין בביטחון הלאומי", נכתב.