על ארבעה בנים דיברה התורה: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ואייזנקוט מה הוא אומר?כלום. הוא לא נחרץ לגבי שום נושא, הוא לא חמוד, הוא לא מתוק, הוא פוליטיקאי בכל רמ"ח איבריו. איזנקוט, איש מערכות אפור שיודע לשתוק.

>>> רוצים לקרוא ראשונים את כל הטורים והפרשנויות של כתבינו? עקבו אחרינו בגוגל <<<

יש סיפור על אחד שכל הזמן שתק, אז כולם חשבו שהוא חכם, ואז אחרי הרבה זמן הוא פתח את הפה וגילו שהוא טיפש גמור, אז שאלו אותו למה שתקת כל כך הרבה זמן, הוא אמר, לא היה לי משהו חשוב להגיד.

>>> לעוד טורים, פרשנויות ודעות: הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

איזנקונט חיכה לרגע שלו, גנץ דימם ודימם עד שמת פוליטית והוא היה איתו צמוד, פעל כמוהו, אבל איזנקוט הוא טפלון, כלום לא נדבק בו, ובדיוק ברגע הנכון הוא המשיך בלעדיו, כמו תנין שמחכה לטרף.

אייזנקוט לא אומר כלום, אפילו שלא יישב עם נתניהו הוא לא מוכן לומר - ועדיין מאמינים לו כי הוא לא מדבר הרבה. ביחד עם בנט ולפיד הוא האיש ששותק, והשאלה מה יקרה כשיתחיל לדבר ולעשות.

איזנקוט טוען שהוא ימין יותר מנתניהו, גם אם הוא בדיוק כמו נתניהו - נתניהו בבעיה קשה. כי הוא ימין ממש כמו איזנקוט.

מי יהיה יותר ימין? נתניהו או איזנקוט? נתניהו יבעיר את ביירות על הראש של טראמפ? בעזה תהיה הגירה והתיישבות או שאיזנקוט יהיה הראשון שייקח ימינה עד הסוף, לפחות בדיבורים.