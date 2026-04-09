האיראנים יוליכו אתכם שולל: פרופ' עוזי רבי מזהיר את ארה"ב

בעוד שפקיסטן מנסה לתפור את הקצוות בין וושינגטון לטהרן, נראה שחילופי הדברים בין הצמרת האמריקנית למזרח התיכון מקבלים תפנית מעניינת. סגן הנשיא ג'יי די ואנס, התייחס לאחרונה לאיכות התקשורת מול הצד האיראני וטען כי התרשם שיו"ר הפרלמנט האיראני, קאליבאף, "לא מבין אנגלית".

אבל בשיח הישראלי, וגם במסדרונות המודיעין, מזהירים שהבעיה היא לא השפה - אלא התרבות. "השאלה שלי לג'יי די ואנס היא האם הוא מבין פרסית", שואל פרופ' עוזי רבי. "אני לא אומר את זה בציניות, אלא כי האמריקנים צריכים להיות מאוד עירניים. האיראנים משתעשעים ברעיון שהם יצליחו להוליך שולל את מדינות המערב סביב שולחן המשא ומתן, בדיוק כפי שעשו בעבר".

"נכסי צאן ברזל": הקווים האדומים

לפי לוי, הגעה לנקודת הרגישות הנוכחית במו"מ מחייבת את ממשל טראמפ לעמוד על ארבעה "נכסי צאן ברזל" מרכזיים, כדי לא להפוך את ההישגים הצבאיים לניצחון דיפלומטי איראני:

האורניום: פתרון מקובל ומוחלט בסוגיית העשרת האורניום ל-20%.

חופש השיט: שמירה על ה"יד על הדופק" בכל הנוגע למצרי הורמוז.

פירוק ציר הרשע: יצירת בידול מוחלט וברור בין חיזבאללה בלבנון לבין איראן.

מניעת הסרת סנקציות: הנקודה החשובה מכל, לא להסיר סנקציות אפילו "במשהו, בקצה קיצו של המזלג". לזה, כך מזהירים, מייחל המשטר בטהרן בכל ליבו.

לתרגם את האש להישג מדיני

המערכה האווירית חסרת התקדים שבוצעה לאחרונה, עם אלפי גיחות ומטרות שהושמדו, יצרה את מה שהמומחים מכנים "הישגים צבאיים גדולים". אלא שכעת מגיע המבחן האמיתי: האם ממשל טראמפ ידע לתרגם את הכוח הצבאי להצלחה גיאו-פוליטית וביטחונית ארוכת טווח?

"אפשר לעבור את זה עם הערנות הנכונה", מסכם רבי, "ולתרגם את ההישגים הצבאיים להצלחות גם ברמה הביטחונית וגם ברמה הגיאו-פוליטית. נקווה שכך יהיה". כעת, כששעון החול של הפסקת האש לשבועיים כבר החל לתקתק, כל העיניים נשואות לאיסלאמבאד ולסיכומים שייצאו בסופו של דבר מחדרי המשא ומתן.