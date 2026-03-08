לא פחד - הקלה: התחושה המפתיעה שמרגישים ישראלים בעיצומה של המלחמה עם איראן

בזמן שהלחימה בין ישראל לאיראן נמשכת והסירנות עדיין נשמעות בחלקים שונים של המדינה, התחושה הדומיננטית בקרב ישראלים רבים אינה פחד או חרדה - אלא דווקא הקלה.

רבים בעולם ציפו שהעימות הישיר בין שתי המדינות יציף את הציבור הישראלי בפחד ובתחושת חירום מתמשכת. אך המציאות בשטח מורכבת יותר. לצד הכאב והאובדן, שיחות ברחוב, ברשתות החברתיות ובתקשורת מעידות על תחושה אחרת: תחושת שחרור מהמתח שקדמה לעימות.

אחת הסיבות המרכזיות לכך היא היקף ההצלחה הצבאית של ישראל בשבוע הראשון ללחימה. עם תמיכה וגיבוי של ארצות הברית, הצליח חיל האוויר הישראלי להשיג במהירות יתרון משמעותי במערכה האווירית מול איראן.

i24NEWS

על פי הדיווחים, תקיפות מדויקות פגעו במשגרי טילים, מרכזי פיקוד, מערכות מכ"ם ותשתיות צבאיות נוספות. עבור ישראלים רבים, ההישגים המהירים הללו יצרו תחושת ביטחון וגאווה לאומית - וגם הקלה מכך שהתרחישים הקשים ביותר לא התממשו עד כה.

לצד ההצלחות הצבאיות, המחיר האנושי של הלחימה נותר נמוך יחסית לתרחישים הקשים שהוצגו בשנים האחרונות. עד כה נהרגו עשרה אזרחים ישראלים במתקפות הטילים האיראניות, כולל הפגיעה הקטלנית בעיר בית שמש שבה נהרגו תשעה בני אדם.

החשש המרכזי לפני פרוץ העימות היה ירי מסיבי של אלפי טילים לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל. בפועל, שילוב של מערכות הגנה אווירית ותקיפות מנע נגד משגרים באיראן צמצם משמעותית את מספר הנפגעים.

עבור רבים בישראל, מדובר במחיר כואב מאוד, אך כזה שנמוך בהרבה מהתרחישים הקטסטרופליים שנידונו בעבר.

גורם נוסף לתחושת ההקלה הוא הפסיכולוגיה של ההמתנה. במשך חודשים ארוכים דובר בישראל על האפשרות של עימות ישיר עם איראן, והמתח הציבורי הלך וגבר.

איהוודאות המתמשכת יצרה תחושה של דריכות מתמדת. כעת, כשהעימות כבר מתרחש וישראל נראית כבעלת יתרון ברור, רבים חשים שהלחץ השתחרר.

מעבר לכל אלה קיימת גם תחושה עמוקה יותר. במשך עשרות שנים הנהגת איראן הכריזה שוב ושוב על שאיפתה לפגוע בישראל, תוך שימוש בשליחים אזוריים, רשתות טרור, מערכי טילים ותוכנית גרעין שנויה במחלוקת.

הצלחותיה של ישראל במערכה הנוכחית יוצרות אצל חלק מהישראלים תחושה שהאיום הגדול ביותר על ביטחונה של המדינה עשוי להיחלש.

קשה להפריז במשמעות הפסיכולוגית של תחושה זו עבור ציבור שחי שנים רבות תחת איום מתמשך.

לצד העימות בין המדינות, יש בישראל גם קולות המביעים תקווה לעתיד אחר עבור העם האיראני עצמו.

רבים מאמינים כי אזרחי איראן שואפים לחיים של חופש, שגשוג ויציבות - ואולי אף ליחסים שונים עם ישראל בעתיד. האפשרות שהעימות הנוכחי יפתח פתח למציאות חדשה באזור היא מחשבה שמקבלת ביטוי גובר בשיח הציבורי.

מלחמה היא תמיד מציאות אכזרית, והאובדן האנושי אינו ניתן להקלת ראש. אך בתוך המורכבות הזו, נדמה כי עבור ישראלים רבים התחושה הדומיננטית כעת היא הקלה.

הקלה מכך שהעימות שרבים חששו ממנו במשך שנים כבר מתרחש, והקלה מכך שעד כה נראה כי ישראל מחזיקה ביתרון במערכה.