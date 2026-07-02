ממשלת לבנון לא נסוגה מההסכם, למרות הלחץ שמפעילים חיזבאללה ואיראן. הנשיא ג'וזף עאון והממשלה ממשיכים להציג את צבא לבנון כגורם היחיד שאמור להשליט ריבונות בשטחי המדינה.

במקביל, חיזבאללה מחריף את הרטוריקה, אך בשלב זה לא הצליח לבלום את ההתקדמות. מנהיג הארגון נעים קאסם הכריז שההסכם "בטל ומבוטל" ואיים בהתנגדות, אולם בפועל נמשך המאמץ להכניס את צבא לבנון לאזורי הפיילוט שעליהם הוסכם.

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איראן מתנגדת להסדר, משום שהוא עלול לצמצם את השפעתה בלבנון ולהחליש את חיזבאללה, אך נכון לעכשיו לא נראה שהצליחה לגרום לביירות לסגת מהמסלול שנקבע. וארצות הברית ממשיכה לשמש ערב מרכזי ליישום ההסכם, ומפקחת על מנגנוני היישום והמעקב.

מבחינה אסטרטגית, נוצר מצב חדש: חיזבאללה, שלא כבעבר, איננו מסוגל לעכב את המהלך המדיני באמצעות האיום בכוח. הפעם, למרות האיומים, המדינה הלבנונית ממשיכה לקדם את ההסכם, בגיבוי אמריקני ובצל היחלשותו היחסית של חיזבאללה לאחר סבב הלחימה האחרון.

אפילו מתנגדי ההסכם מודים שנוצרה מציאות חדשה, שבה הארגון כבר אינו מצליח להטיל וטו אוטומטי על החלטות המדינה. מחנה המתנגדים לחיזבאללה כמו גם העיתונים והפרשנים המזוהים עם המחנה, מציגים שתי טענות מרכזיות:

1. חיזבאללה איבד את זכות הווטו בעבר די היה באיומיו להפיל כל יוזמה מדינית. הפעם הממשלה המשיכה במסלול למרות האיומים.

2. ההזדמנות הנוכחית לא תחזור: לראשונה יש שילוב של לחץ אמריקני, חולשה יחסית של איראן ורצון ערבי ובינלאומי לחזק את המדינה הלבנונית.

גם סוריה מרגיעה את לבנון ומכירה באינטרסים שלה: היום מבקר שר החוץ הסורי אל-שיבאני בלבנון ונפגש עם הנשיא עאון, שאישר כי לבנון מחויבת לכינון יחסי אחווה עם סוריה, המבוססים על שיתוף פעולה, תיאום ואי התערבות בעניינים הפנימיים של שתי המדינות. בתגובה לשאלה בנוגע לאפשרות של פגישה עם ארגון הטרור, אמר הסורי: "אם העניין מחייב פגישה, אנו פתוחים לכך".

עאון סיפר כי נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הבטיח לו, ביותר מפגישה אחת, שתפקידה של סוריה "לא יהיה כתפקידה בעבר", וכי "דף חדש נפתח בין שתי המדינות, שבו סוריה לא תהיה לצד צד אחד נגד אחר, אלא לצד כל הלבנונים". הוא בירך על הקמת הוועדה העליונה המשותפת בין שתי המדינות, מתוך מחשבה שהיא תשמור על האינטרסים של לבנון וסוריה כאחד. העניין יידון היום בלבנון.

ויש גם סטירת לחי ממדינות המפרץ ליו"ר הפרלמנט נביה ברי: שעות ספורות לאחר שהודיע על דחייתו את הסכם המסגרת, והדגיש את הצורך לחזק את לבנון בתמיכה ערבית, אזורית ובינלאומית, צצה העמדה הערבית המאוחדת הראשונה, בסתירה להצהרותיו הקודמות. מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC) בירכה על חתימת ההסכם בין לבנון לישראל, בתיווך ארצות הברית, וראתה בו צעד לקראת השבת ריבונות לבנון ונסיגתה של ישראל משטחה. מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ שיבחה גם את המאמצים הלבנוניים והאמריקניים שהובילו להסכם זה.

וכן, יש להוסיף הסתייגות חשובה: השלב הקשה עוד לפנינו. המבחן האמיתי יהיה כאשר יידרש צבא לבנון לפרק בפועל תשתיות ונשק של חיזבאללה, או למנוע ממנו לחזור לאזורי הדרום. כאן עלולה להיווצר התנגשות פנימית במדינה, וחיזבאללה כבר מאותת שלא ישלים עם מהלך כזה.

עדיין מוקדם לקבוע שההסכם יצליח במלואו, אך בשלב זה נראה שהוא מתקדם למרות ההתנגדות האיראנית והחיזבאללאית.