ממינוי גופמן - ועד לתקיפת ביתו של סולברג: כך הפכה היועמ"שית את ישראל לאנרכיה | החזית הדרומית

שלושה אירועים מרכזיים שיצרו עניין ציבורי היו השבוע: מינוי גופמן לראש המוסד, ההצבעה על מבקר המדינה והתקיפה האלימה של השופט סולברג בביתו. וכל אחד מאיי הכאוס האלה מקורו או בבג״ץ או ביועמ"שית.

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במינוי גופמן, היועמ"שית ניצחה על העוול. לקחו אדם ראוי, מוכשר, שעבד קשה והצליח למרות הכל ופשוט התעמרו בו. לא כנופיות ברחוב, אלא מוסד הייעוץ המשפטי של ישראל. המטרה לא היתה רק לבטל את מינויו. הם רצו לדאוג לכך שאם ימונה, הוא עדיין יוכתם. ושהוא ידע למי הוא חייב את המינוי. לא סתם על ההזמנה לטקס היה כתוב שהוא יתקיים בכפוף להחלטת בג״ץ. זוכרים את השאלה מתקופת המחאה לבכירים? למי תקשיבו? לבג״ץ או לדרג המדיני? זה בדיוק זה. לסמן גם לגופמן.

רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

גם מהאירוע של ההצבעה על מבקר המדינה התעוררה סערה מיותרת. רק שבשנים האחרונות היועמ"שית הפכה את המוסד הזה והעומד בראשו לפוליטיים. היא התנגדה לכך שהוא יחקור את השב״כ והצבא על הטבח. לא הכירה בסמכותו. על אף שהוא מפיק דוחות שונים, כולל כאלה שלא חסים על ראש הממשלה. אבל היא התנגדה למבקר והפכה גם את זה לפוליטי.

ולבסוף התקיפה הבזויה של ביתו של שופט העליון סולברג. המון אלים, מופקר ומשולח רסן.והכאוס הזה חוזר אל אותה מערכת משפט ואל אותה יועמ"שית. אנרכיה מגיבה לאנרכיה.

ומחאת קפלן האלימה, המופקרת ומשולחת הרסן תודלקה על ידי בהרב מיארה שחשבה שמחאה אפקטיבית שמפריעה לסדר הציבורי אפשר לגדר רק לקפלן.

לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות מי אחראי לזרעי הכאוס. ובכל זאת, יש ישראל אחת אבל מציאות אחרת לכל אחד. נעמה לזימי חושבת שלהבעיר מדורות באיילון זה בסדר. יאיר גולן עושה רומנטיזציה למצור על שרה נתניהו. רפי רשף היה כנראה בבית בזמן שחסמו רחובות והתעללו בכולנו. ובהרב מיארה? היא אשת פלדה. קצת הרס לא יהרוס לה מחאה אפקטיבית.