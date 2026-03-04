הטיל האיראני לטורקיה הוא מסר נקמה | צבי יחזקאלי

הודעת משרד ההגנה הטורקי כי איראן שיגרה טיל בליסטי לכיוון טורקיה, שיורט בידי כוחות נאט"ו, היא אירוע בעל משמעות רחבה יותר מהאירוע הצבאי עצמו. מדובר באחד מתוך שורת מסרים שאיראן משגרת בתקופה האחרונה, בעיקר כלפי מדינות שלדעתה נתנו את הסכמתן – גם אם בשתיקה – למתקפה של ארצות הברית נגדה.

בטהרן לא רואים בירי כזה עילה למלחמה כוללת מול השכנות. להפך: זהו ירי שמטרתו לסמן וי על נקמה, להבהיר מסר ולבדוק את גבולות הסבלנות של המדינות באזור. דווקא טורקיה, שניסתה לשמור על קו פומבי מורכב מול איראן, מוצאת את עצמה במוקד. גם הדמעות שהביע הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן כלפי המנהיג העליון עלי חמינאי נתפסו בטהרן כצבועות. מבחינת המשטר האיראני, ברגעי מבחן מתברר מי באמת עומד לצדו ומי רק משחק משחק כפול.

ב"מלחמת יום הדין" של השיעים, כפי שמגדירים זאת גורמים באיראן, יש חשבון ברור: מי תמך, מי שתק, מי שיקר – ומי האויב האמיתי. הרקע לכך עמוק הרבה יותר מהאירועים האחרונים. האיבה בין הסונים לשיעים, שהחלה בראשית האסלאם, מעולם לא נעלמה. היא רק הוסתרה לעיתים מאחורי אינטרסים פוליטיים ובריתות זמניות.

התגובה הטורקית הרשמית משקפת את הדילמה. לפי דיווח של רויטרס, שר החוץ הטורקי האקאן פידאן אמר לעמיתו האיראני כי אסור להסלים את הסכסוך. אלא שמאחורי ההצהרות הללו מסתתרת הבנה אחרת: אנקרה יודעת היטב כי ירי סמלי כזה נועד בעיקר לצרכים פנימיים בטהרן – לסמן שהתגובה הגיעה. מבחינת טורקיה, שתיקה והכלה הן כרגע הדרך הנוחה ביותר. מבחינת איראן, המסר כבר עבר.