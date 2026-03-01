התקיפות באיראן: האם העליונות האווירית תוביל לקריסת המשטר?

המבצע הנוכחי שונה במהותו מקמפיינים קודמים, הלכנו על כל מה שקשור לעליונות האווירית על שמי טהרן, והצלחנו להשיג את המטרות במחצית מהזמן ממה שהשגנו ביום קרבי. התקיפות על משמרות המהפכה והבסיג', וגם על המשגרים והטילים שלהם, היו בהיקף כמעט מחצית מכל מה שעשינו ביום במבצע "עם כלביא".

הדיונים הביטחוניים שהתקיימו היום צפויים להתמקד בהרחבת הפעילות ובחלוקה מול האמריקאים, עם תשומת לב מיוחדת להתפתחויות בגזרות נוספות, כולל תגובות אפשריות של חות'ים או חיזבאללה.

העליונות האווירית פוגעת בעמוד השדרה הפיקודי של האיראנים, גם אם התוצאות אינן נראות מיידית. מעבר לפגיעה בצמרת, האיראנים מבצעים צעדי מנע כדי למנוע פרצות רחוב, מעצרים, כליאה ומעשי אלימות.

גם ההשלכות האזוריות ברורות: שינוי כיוונם של הסעודים וחשיפה של מעורבות במתקפה מגבירים את המתח, והתחושה היא שכל "המסכות" במזרח התיכון יורדות.

עצירה עכשיו נחשבת למסוכנת - יש יתרון ברור לרגע זה, ורוח גבית להמשיך בפעילות כדי למקסם את הלחץ.

זה לא יקרה מהר, אבל התושבים באיראן מחכים לזה. לחיצת היד שתתרחש תהיה תוצאה של הלחץ הנוכחי - רק לא להפסיק כרגע.