ישראל רצתה לנתק בין איראן לחיזבאללה, בינתיים איראן מנתקת בינה לארה"ב | יוסי יהושוע

האיראנים פשוט מצליחים לנתק בינינו לבין ארצות הברית. הרי אנחנו רצינו לנתק בין איראן לבין חיזבאללה, ומה שקורה בפועל – הם מנתקים בינינו לבין האמריקאים.

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מבחינת האמריקאים זה נוגד את האינטרס שלהם מהאירוע הזה, כי האינטרס שלהם רק מחזק את חיזבאללה ומחליש את ממשלת לבנון בהפסקת האש הזו. ההנחיה של ראש הממשלה שירדה לכוחות היא לנצור את האש בכל המרחב, כאשר כוחות צה"ל נמצאים ממש ליד אחת המפקדות החשובות של חיזבאללה, באזור עייתא א-שעב, אזור שאי אפשר לתקוף אותו מהאוויר. כדי להביא את ההישג, יש שם מחבלים שנמצאים כלואים.

צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו. הוא רוצה להמשיך ולפעול, בוודאי באותו מרחב. הצבא אומר: אפשר לדון לאחר מכן לאיזה קו נסוגים, אבל בואו נשלים את המשימה. מדובר במפקדה שמשם משגרים את הכטב"מים, את הרחפנים ואת טילי הנ"ט (נגד טנקים). זה מרכז העצבים של חיזבאללה באותו מרחב, אבל עכשיו ההנחיה היא לעצור.

ההנחיה הזו היא מאוד מאוד בעייתית לכוחות. יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים, וזה לא קלישאה, שקשרו להם את הידיים. הם לא יכולים להילחם כמו שהם רוצים וצריכים. זה גם מסכן אותם, ואני אנסה להסביר: צה"ל, מכונת המלחמה של צה"ל שכוללת את חיל האוויר ויכולות אש כאלו ואחרות, לא פועל באותו מרחב, ולכן צה"ל פחות סטטי.

ההנחיה של הדרג המדיני לצבא היא לפעול רק כנגד הסרת איום. כשאתה פועל רק כנגד הסרת איום מול ארגון גרילה שיודע להתנהל במרחב וזה המגרש הביתי שלו, אתה שומט את כל היתרונות הקיימים שיש לצה"ל כצבא טכנולוגי ומתקדם, ולכן המצב הזה עלול להוביל גם לנפגעים. זו הסיבה שיש פה התרעה של המפקדים: "תחזירו לנו את חופש הפעולה".

בשלב הזה זה לא קורה, וזה מטריד מאוד.