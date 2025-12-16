צבי יחזקאלי על ממשלת אוסטרליה: "אפשרה את הפיגוע בסידני"

ממשלת אוסטרליה איפשרה במידה מסוימת את הפיגוע הרצחני בסידני. ישראל מצביעה על בעיה בממשלת אוסטרליה, הם עוצמים עין מול אנטישמיות, הרי ישראל לא יכולה להגן גם על חב"ד וגם על גופים אחרים. אי אפשר לאבטח את הכל לבד, חייבים את המשטרה המקומית. וכשהממשלה לא מבינה את הסוגיה הזו של דאעש, נשק, זמינות, הגירה מוסלמית ומהגרים שיכולים להיות מחבלים פוטנצליים - אנחנו בבעיה גדולה.

ראש ממשלת אוסטרליה אמר שאין קשר בין ההחלה שלו להכיר במדינה פלסטינית לפיגוע, זה כמו להגיד שאין קשר בין דאעש לאיסלאם. דאעש הוא ארגון עם אידאולגיה של שנאה שנושא את דגל האיסלאם נגד המערב".

דאעש הוא יונק האיסלאם הסלפי, ולכן הם בתפיסה שמאפשרת פיגועים במערב, ראינו את זה גם בבית חב"ד בבומביי וגם נגד יעדים במערב. דאעש הוא ארגון שהתחיל בעיראק וסוריה ונשאר רק סוריה, אבל הוא פועל בהרבה מקומות באידאולוגיה שאומר - 'קח את האידאולוגיה ותעשה מה שתעשה'.

החשש הגדול שעולה כרגע מהאירוע הוא שיקומו חקיינים כי הם רואים את החור בהגנה שלנו באזורים האלה. אנחנו לא מוגנים שם כמו בישראל, וארגוני הטרור יודעים את זה. לכן זה עכשיו מצריך חשיבה מה עושים עם כל הנציגיות בעולם פתוח שכולם בוואטספ יודעים על התכנסויות. צריך להחליט איך לאבטח את זה, אבל השלטון האוסטרלי לא בדיוק משתף פעולה כמו בהרבה מקומות אחרים באירופה.