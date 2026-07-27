ביהודה ושומרון אנחנו עדים לירידה משמעותית בהיקף הטרור בהשוואה לשלוש השנים האחרונות. אם בשנה שעברה היו 20 נרצחים, השנה מדובר על שלושה בתוך יו"ש ועוד אחד בטייבה. הסיבה לזה היא החיכוך, ולא הטרור. אם מסתכלים על אירועי החיכוך בין יהודים לפלסטינים, הוא עלה דרמטית. עם זאת, יש כמות אדירה של גורמים האוחזים בנשק ביו"ש, ותרחיש של "היפוך קנים" הוא דבר צריך להיערך אליו ברצינות רבה.

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יש לציין כי גם שטח הפנים של יהודה ושומרון גדל באופן משמעותי: עשרות יישובים הוקמו, מעל 100 חוות הוקמו, ויש קושי לאבטח אותם. צה"ל רק עכשיו תגבר את הכוחות, והוא נמצא בפריסה של 26 גדודים.

צריך להבין שבתוך יהודה ושומרון, מעבר לכל האירועים האלה, יש כמות אדירה של גורמים האוחזים בנשק. אם לוקחים את ארגוני הטרור למיניהם ואת את אבו מאזן עם כל היכולות שלו והמשטרה שלו - אנחנו מדברים על עשרות אלפי אוחזי נשק.

החשש האמיתי הוא שבשלב מסוים יהיה "היפוך קנים", ותרחיש כזה, שבו משתמשים בנשק במקום לצורכי משטרה או ביטחון פנים בנקודה כזו או אחרת באיו"ש כדי להפנות אותו לעברנו - הוא תרחיש שצה"ל צריך להתכונן אליו. מדובר באירוע אחר לגמרי. אנחנו נתקשה להגן על 540,000 ישראלים שחיים שם, וזה עוד בלי לדבר על מה שיש בקו התפר ואיך מצליחים להגן על מאות נקודות יישוב.

לכן, בלי קשר לאירוע האחרונים ולחיכוך שצריך לקרר בשטח מדינת ישראל צריכה להבין שאם יתפרץ אירוע ביהודה ושומרון, זה יהיה משהו אחר. זה אפילו לא אירוע מתוחם כמו ברצועת עזה, שבה יש 65 קילומטר של גדר עם מכשול עילי ותת-קרקעי. פה נצטרך לייצר פתרון אחר, והדרג המדיני צריך לדון בתוכנית הזו ולא לחכות לאירוע הגדול הבא.