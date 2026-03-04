היועמ"שית פתחה מלחמה - בזמן המלחמה | עמיאל ירחי

שומעים את השקט הזה? זהו השקט המתוח של "הפסקת האש הפוליטית". מאז תחילת המלחמה, ובדגש על השבועות האחרונים, נדמה היה שהאופוזיציה והקואליציה הצליחו להניח את החרבות בצד כדי להתמקד בדבר אחד בלבד: הניצחון. אבל הבוקר, מי שהחליטה להפר את הדומייה הזו היא דווקא היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

התגובה החריפה ששיגרה לבג"ץ, שבה היא דורשת למעשה לבחון את פיטוריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, היא לא פחות מרעידת אדמה. גם אם מקבלים את העמדה המקצועית הגורסת כי התנהלותו של השר בעייתית, אי אפשר להתעלם משאלת ה"מתי". האם זה באמת היה חייב לקרות היום?

היועצת המשפטית לממשלה ידועה כמי שלעיתים גוררת רגליים, מבקשת דחיות ושוקלת שוב ושוב את צעדיה מול בג"ץ. והנה, דווקא עכשיו, כשהאזעקות נשמעות ברחבי הארץ וכשלוחמינו תוקפים ביעדים מרוחקים, היא בוחרת להטיל את הפצצה הפוליטית הזו למרכז הזירה.

היעדר הדחיפות המבצעית במהלך הזה מעורר תהייה: האם לא ניתן היה להמתין לרגע של הפוגה, לפני שפותחים חזית פנימית בוערת?