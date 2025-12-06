הכוכב החדש של הפוליטיקה: האם ה-AI בדרך לגנוב את הבחירות?

בחירות 2026 מתקרבות, וכבר ברור לנו שהן הולכות להיראות אחרת. אם בעבר התרגלנו לראות קמפיינים שכוללים סרטונים עם פוליטיקאים מצוחצחים בשר ודם, הפעם דווקא נראה שהולכות לככב בהם דמויות שנראות כמו פוליטיקאים ונוצרו בלחיצת כפתור.

ה-AI כבר לוקח חלק נכבד בחיינו, ונראה שהוא גורם לגבולות בין מה שאמיתי ומה שרק נראה אמיתי - מיטשטש. סקר שנערך בקרב ישראלים מראה כי יותר ממחציתם חושש ברמה כזו או אחרת כי השימוש ב-AI במערכת הבחירות הקרובה יפגע משמעותית בטוהר הבחירות.

קיימות היום מספיק פלטפורמות שעושות שימוש בבינה מלאכותית שניתן להפיץ בעזרתן מידע כוזב, לשתול מסרים בפיהם של מנהיגים ודמויות ציבוריות שכלל לא נאמרו במציאות. החשש הוא שיהיו גורמים שינסו להפיץ סרטונים כביכול בשמם של פוליטיקאים כדי להעביר מסרים - לכאן ולכאן.

הבחירות הקרובות יתקיימו במציאות שבה אמת ושקר נראים אותו דבר, והפער הזה ביניהם הולך ונסגר. השאלה הגדולה היא האם נצליח להבחין, האם נדע לשאול את השאלות הנכונות, ובעיקר, האם נדע להשתמש בכלים החזקים האלה לטובתנו ולא להיפך.

