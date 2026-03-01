ניסיון התחזות לפיקוד העורף: הודעות SMS זדוניות מופצות לציבור

מערך הסייבר הלאומי מתריע היום (ראשון) מפני קמפיין הודעות זדוני המופץ ב-SMS ומתחזה לפיקוד העורף תחת השם "Oref Alert". ההודעות כוללות בקשה לעדכן לכאורה גרסה חדשה של אפליקציית פיקוד העורף באמצעות קישור מצורף.

הקישור אינו מוביל לעדכון רשמי, אלא להורדת קובץ התקנה מזיק, שעלול לאפשר לתוקפים גישה למכשיר הסלולרי ולמידע האישי המאוחסן בו, לרבות סיסמאות, תמונות ונתונים רגישים נוספים.

במערך הסייבר הלאומי ציינו כי הם פועלים להסרת הקישור ולהפיכתו ללא זמין, וקראו לציבור לנהוג בזהירות יתרה.

כך תפעלו:

אין ללחוץ על קישורים המתקבלים בהודעות SMS לא מזוהות.

יש לעדכן אפליקציות אך ורק דרך החנויות הרשמיות - Google Play או App Store.

יש לבדוק עדכונים והודעות רק בערוצים הרשמיים של פיקוד העורף.

במידה וקיבלתם את ההודעה, מחקו אותה וחסמו את השולח.

במקרה של חשד לפעילות חריגה או פגיעה אפשרית, ניתן לפנות למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי, הזמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.