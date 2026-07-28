20 שנה לרצח תאיר ראדה: פרופ' איתן פרידמן, מנהל השירות האונקוגנטי אסותא תל אביב, התראיין היום (שלישי) לסיריל עמר ב"מהדורת 15" וטען שהתיק המפורסם עשוי להיות מפוענח בזכות טכנולוגיה מדעית חדשה. הטכנולוגיה נוגעת לבדיקת DNA שיכולה לזהות שייכות של שערה לאדם ספציפי, דבר שעד היום בדיקות לא יכלו לזהות ברמה כזו של דיוק.

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"בטכנולוגיה הקודמת ניתן היה לבודד מספיק DNA משערה כדי להגיד 'היא שייכת לשושלת הזו', למאות או לאלפי אנשים שמקורם באם קדמונית אחת. בטכנולוגיה החדשה, שהחלה להתפתח בשנת 2019, ניתן להשתמש בסמנים מקובלים שנקראים סניפ (SNP) כדי לזהות ספציפית את אותו אדם. זאת אומרת, ניתן לא לזהות מאות או אלפי אנשים, אלא אדם ספציפי בטכנולוגיה החדשה הזאת, גם משערה שאין לה שורש ולכן אין לה תאים", סיפר פרופ' פרידמן.

פרופ' פרידמן התייחס להשלכות האפשריות של ההתפתחות המדעית על פענוח תיק הרצח של תאיר ראדה: "הדבר הזה פוטנציאלית יאפשר לזהות למי שייכת השערה המדוברת שנמצאה בזירת הרצח של תאיר ראדה. כדבר שעומד בפני עצמו ראיה פורנזית איננה מהווה הוכחה חותכת, אלא מהווה משקל מסוים בתוך תיק ההוכחות. זאת אומרת צריך להיות כאן עוד דברים נוספים לתמוך בזיהוי הפורנזי, אבל בגישה הזאת ניתן יהיה פוטנציאלית לפענח מקרים שלא פוענחו, וכבר עושים את זה בארצות הברית".

בנוגע לחסרונות השיטה החדשה אמר: "לא כל DNA שמופק משערה ללא שורש הוא באיכות טובה. איכות DNA ירודה או זיהום חיצוני ממאדם אחר או אפילו מבעל חיים אחר יכולים להקטין את איכות הבדיקה, אבל צריך לזכור שאין בדיקה שהיא 100% טובה, ואין בדיקה שהיא 100% מדויקת. זה הכי קרוב לאמת שניתן להגיע אליו באמצעים האלה".