האקרים איראנים רומזים: יש לנו מידע על פוליטיקאים נוספים

קבוצת ההאקרים האיראנים "הנדלה" טענה היום (חמישי) כי בידיה מידע רגיש על השר איתמר בן גביר, חברי הכנסת בני גנץ וטלי גוטליב ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

הקבוצה שאלה את עוקביה "מי מבין האנשים האלו אתם מעוניינים לקבל מידע ונתונים". הודעת קבוצת ההאקרים מגיעה לאחר הפריצה למכשירו של ראש הממשלה לשעבר בנט ביום רביעי האחרון. בנט טען, לאחר שהופצו תכנים אישיים שחלקם מזויפים, כי הטלפון שלו עצמו לא נפרץ.

בהודעה שפרסם מסר בנט: "אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל".

לאחר הפריצה, דיווחנו במהדורה המרכזית כי בכירים זרים שהופיעו ברשימת אנשי הקשר של בנט, מקביל מאז האירוע הודעות מטרידות, שחלקן מאיימות. מדובר על שורה ארוכה של בכירים, שהגישה הישירה לטלפון שלהם אמורה להישאר לראשי מדינות ומערכות בלבד - וכעת הציבור הרחב קיבל גישה אליהם דרך קבוצת ההאקרים האיראניים.