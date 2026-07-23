תיעוד נדיר מהאוקיינוס: לוויתן קטלן נוגח בדג ענק - ומפוצץ אותו לחתיכות

ביולוגים ימיים נתקלו לאחרונה בתופעה מוזרה מצד לוויתנים קטלנים במפרץ קליפורניה שבמקסיקו. תיעוד נדיר הצליח לתפוס לוויתן קטלן כשהוא נוגח בעוצמה בדג שמש - אחד מסוגי הדגים הגדולים ביותר בעולם - ומפרק אותו לחתיכות.

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התופעה הצליחה לבלבל את החוקרים, שמנסים כעת לבדוק מהו מקור ההתנהגות המשונה. עם זאת, המקרה הזה מסקרן את החוקרים בגלל סיבה נוספת - זוהי אינה הפעם הראשונה שסוג התנהגות שכזה נצפה לראשונה.

התיעודים של הלוויתנים מתנגשים בדג גדול וכבד בכוח רב כדי לפרק אותו לחתיכות קטנות, עשוי להצביע על אסטרטגיית האכלה שיתופית מצד הלוויתנים. לצד זאת, חוקרים סבורים כי יכול להיות שמדובר סוג של משחק עבור הקטלנים, כך נכתב במגזין Frontiers in Ethology. האפשרות השנייה נראית סבירה כשלוקחים בחשבון את העובדה שלוויתנים קטלנים נצפו לאחרונה כשהם חובטים ביאכטות בצוותא.

קת'רין איירס, חוקרת ימית שצילמה את ההתנגשות, מספרת כי זוהי אינה הפעם הראשונה שראתה לוויתנים קטלנים בצורה הזו. במסגרת מחקר שביצעה אודות כרישים, היא צפתה בקטלנים כשהם עושים את אותו הדבר בכריש לוויתן - מין המהווה טרף עבור הקטלנים.

עם זאת, איירס אומרת שמה שהיה יוצא דופן בתיעוד היה התוצאה: "לראות את דג השמש מתפרק לאינספור חתיכות היה שונה מכל דבר שנתקלתי בו קודם לכן". בסרטון המצורף ניתן אף לשמוע את קריאת התדהמה של איירס כשראתה את המתרחש.

ההצלחה של הלוויתנים לפרק את דג השמש לחתיכות מרשימה במיוחד לאור העובדה שמדובר באחד הדגים הגדולים ביותר בעולם. הזן שנצפה בסרטון הוא ממין Masturus lanceolatus, אשר יכול להגיע לגודל של 3.5 מטרים ומשקל של שני טון.