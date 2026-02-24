לקראת סכנת הכחדה: גופת לוויתן ראשתן נשטפה לחוף זיקים

גופת לוויתן ראשתן נשטפה הבוקר (שלישי) לחוף זיקים דרומית לאשקלון, בשטח שמורת הטבע הימית ים שקמה. מדובר במין המצוי תחת סכנת הכחדה בים התיכון. צוות מהמעבדה לחקר ימי באוניברסיטת חיפה מבצעים נתיחה בגופת הלוויתן כדי לבדוק את סיבת המוות.

אביתר בן אבי, פקח רשות הטבע והגנים שקיבל את הדיווח על הימצאות גופת הלוויתן סיפר כי מדובר בפרט גדול, וכי כשהגיע לזירה ראה סנפיר ענק, ושהלוויתן אינו זז.

עמותת דלפיס, עמותה לשמירה על יונקים ימיים, מסרה כי אוכלוסיית הראשתנים בים התיכון הוגדרה בשנת 2021 על ידי ארגון IUCN כאוכלוסייה בסכנת הכחדה, זאת למרות שבעולם האוכלוסייה מוגדרת כפגיעה. על פי ההערכה האחרונה, האוכלוסייה בים התיכון מונה בין 250-2,500 פרטים, ונמצאת במגמת ירידה.

על פי ד"ר מיה אלסר מעמותת דלפיס, מתחילת המחקר בישראל תועדו בחופי הארץ גופות שמונה לווייתנים ממין ראשתן, כולל זו שהתגלתה הבוקר. לדבריה, מאז שנת 2020 היו יותר תצפיות של ראשתנים חיים בים, וזה עומד בהלימה לעלייה בכמות המתים שהגיעו לחוף.

ד"ר אביעד שיינין, מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס וראש תחום טורפי-על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים באוניברסיטת חיפה: "אוכלוסיית הראשתנים בים התיכון שונה ומבודדת גנטית מאוכלוסיית הראשתנים שחיה באוקיינוס האטלנטי. יש לה אפילו ניב מיוחד משלה - רצף נקישות שהם משמיעים שמאפיין רק אותם". לדבריו, הסכנות העיקריות עימן מתמודדים הראשתנים הן רשתות סחיפה, שצפות בים העמוק במטרה ללכוד דגי חרב וטונות והן לווייתנים והן כרישים נלכדים בהן כשלל לוואי.

אביתר בן אבי, רשות הטבע והגנים

"פגיעה נוספת בלווייתנים הללו נגרמת כתוצאה מסקרים סייסמיים לחיפושי גז ונפט, שעלולים לפגוע להם בשמיעה, או להרחיק אותם ממקורות מזון. גם פסולת פלסטית פוגעת בצוללי עומק כמו הראשתן".