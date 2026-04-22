גאווה ישראלית בצלחת: הפיתוחים המדעיים שישנו את עתיד המזון העולמי

המטבח הישראלי ידוע בטעמיו העזים, אך בשנים האחרונות מתרחשת בישראל מהפכה שקטה במעבדות. חברות "פוד-טק" מקומיות מצליחות לייצר תחליפים שנראים, מרגישים ונטעמים בדיוק כמו הדבר האמיתי - מבלי לגעת בחי ובצומח המקוריים. כתבנו טל שנהב פגש את היזמים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ביצה ללא תרנגולת

אחת הבשורות המרעישות מגיעה מחברת "Yo Egg". מייסדי החברה, יוספה וניסים בן כהן, הצליחו לייצר ביצת עין וביצה עלומה המבוססות על רכיבים מהצומח בלבד. התוצאה מרהיבה: כשחותכים את הביצה, החלמון נוזל בדיוק כמו בביצה טרייה. "המרקם הוא 95% מהמקור", מעידים הטועמים בתדהמה. החברה פיתחה גם מוצר מיוחד לשוק האמריקני - קציצה מביצה שניתן להכניס ישירות לטוסטר, פתרון קל ומהיר לארוחת בוקר.

בוטנים ללא חרדה

חברת "BetterSeeds" מרחובות רותמת את טכנולוגיית ה-CRISPR (עריכה גנומית שזיכתה את מפתחיה בפרס נובל) כדי לפתור את אחת הבעיות הקשות בעולם המזון: אלרגיה לבוטנים. תעשיית הבוטנים מגלגלת כ-100 מיליארד דולר בשנה, אך כ-2% מהאוכלוסייה במערב סובלים מאלרגיה מסכנת חיים. "באמצעות הטכנולוגיה שלנו, אנחנו מוציאים את האלרגנים שמסכנים חיי אדם", מסביר המנכ"ל עידו מרגלית. המטרה היא להחזיר את הבוטנים לבתי הספר ולטיסות, ללא חשש.

סלמון מהמעבדה בדרך לצלחת

בצד השני של הגזרה נמצאת חברת "Oshi", ששמה לה למטרה להציל את האוקיינוסים מבלי לוותר על חוויית האכילה. החברה מייצרת נתחי סלמון שלמים מהצומח, שרמת הדיוק שלהם כה גבוהה עד שסועדים בארה"ב החזירו את המנות למטבח בטענה ש"הגישו להם דג אמיתי בטעות". הנתח הישראלי ורסטילי וניתן לטיגון, אפייה או בישול בתנור, כשהוא שומר על המראה ה"משויש" והמוכר של הסלמון.

יזמות תחת אש

המהפכה הזו מתרחשת בזמן שישראל נמצאת באחת מתקופותיה המאתגרות ביותר. חלק מהמפעלים נמצאים בגבול הצפון ופעילותם הוגבלה על ידי פיקוד העורף, ועובדים רבים בחברות הללו צברו מאות ימי מילואים במהלך השנה האחרונה. למרות הקשיים, הרוח הישראלית לא עוצרת. כפי שמסכמים היזמים: "יש איזה סוד בראש הישראלי שפשוט עושה את ההבדל, ואנחנו כאן כדי לבסס את התעשייה הזו דווקא עכשיו".