אחרי שרגלו נקטעה: הניתוח החדשני שעזר להשיב עוף דורס לטבע

עוף הרחם הוא עוף דורס, קרוב משפחה של הנשר, שנמצא בסכנת הכחדה - קיימים רק 50 פרטים בישראל, והאיום העיקרי עליו הוא הרעלות. לפני חצי שנה, הגיע למרפאת קק"ל לחיות בר באגמון החולה עוף רחם מרמת הגולן שרגלו נתפסה במלכודת. אחרי שראו שאין ברירה - הרופאים נאלצו לקטוע את הרגל, אך לא ויתרו על השבה לטבע - עם התקן מיוחד שיחליף את הרגל שנקטעה.

תהליך ההשתלה התקיים בשלבים - בשלב הראשון הותקן לרחם שתל ראשוני מסורבל מטיטניום. לצורך התהליך הובא רופא מומחה להשתלות בבני אדם, אשר ליווה את הווטרינר שווידא כי השתל לא מפריע לרחם בביצוע פעולות כמו תעופה, וממש יחקה את פעולותיה של הרגל שנקטעה.

כדי לבנות את הפרוטזה העתידית, גויס מומחה להדפסת תלת-מימד, אשר התאים את השתל כדי שיהיה כמה שיותר קרוב במראה ובמבנה לרגלו של הרחם. אחרי שהפרוטזה הקבועה הושתלה בהצלחה, הרחם הועבר לחי בר כרמל, שם יסתגל לרגל החדשה שלו, בטרם ישוב לטבע.