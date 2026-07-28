וואטסאפ משדרגת את השיחות: שיחות ב-Web והעברה בין מכשירים

וואטסאפ השיקה היום (שלישי) שורת עדכונים חדשים לשיחות קוליות ושיחות וידאו, שנועדו לאפשר מעבר נוח יותר בין מכשירים ולשפר את חוויית השימוש.

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מהיום ניתן לבצע ולקבל שיחות קוליות ושיחות וידאו, אישיות או קבוצתיות, ישירות דרך WhatsApp Web, ללא צורך בהורדת אפליקציה. השיחות ב-Web כוללות גם יכולות כמו שיתוף מסך, תגובות במהלך השיחה, היסטוריית שיחות מלאה ורשימת מועדפים, בדומה לחוויה במכשירים אחרים.

כמו כן, ניתן לעבור במהלך שיחה קבוצתית פעילה ממכשיר אחד לאחר, מבלי לנתק את השיחה. למשל, אפשר להתחיל שיחה בטלפון ולהמשיך אותה מהמחשב, או לעבור מהמחשב לטלפון בלחיצה אחת.

לשיחות הקבוצתיות נוסף גם חדר המתנה. כאשר יוצרים קישור לשיחה ומפעילים את האפשרות לדרוש אישור להצטרפות, משתתפים חדשים ימתינו עד שהמארח יאשר את כניסתם לשיחה.

בנוסף, וואטסאפ משיקה את QuickHD, המאפשר להתחיל שיחות וידאו באיכות HD כבר מהשניות הראשונות של השיחה. העדכון כולל גם כלי חדש להפחתת רעשי רקע, שמסייע לשפר את איכות השמע גם בסביבה רועשת. ניתן להפעיל או לכבות את האפשרות מתוך הגדרות השיחה.

השיחות ב-WhatsApp Web מוגנות בהצפנה מקצה לקצה, ללא הגבלת זמן וללא עלות, והעדכונים יושקו בהדרגה במהלך השבועות הקרובים.