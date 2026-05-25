ההאקרים שפרצו לטלגרם של בנט טוענים: השגנו פרטים של אנשי שייטת 13 שהשתלטו על המשט לעזה

קבוצת ההאקרים "חנדלה", שפרצה בעבר לטלגרם של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ולטלפון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, טוענת היום (שני) כי השיגה את פרטיהם של 69 קציני חיל הים, שלטענתם השתתפו בהשתלטות על משט "סומוד" הטורקי, שיועד לעזה.

בהודעה שפרסמה הקבוצה, נכתב כי מוצע פרס כספי של 100 אלף דולר על כל אחד מהקצינים. בהמשך פנו בהודעה לשר לביטחון לאומי בן גביר: "דע ששום פשע, ביבשה או בים, לא יישאר ללא מענה".

המשט "סומוד" יצא מטורקיה לכיוון הרצועה במטרה לשבור את המחסום הימי על עזה, על הספינות היו 430 פעילים ובהם תומכי חמאס. חיל הים עצר את המשט, והעביר את כלל הפעילים בכלי שיט לישראל, שהם הושארו במעצר עד שגורשו למדינותיהם.

סערה פרצה בעקבות תיעוד שפרסם בן גביר בו נראה מבקר יחד עם לוחמי כליאה וכוחות משטרה במתקן שבו הוחזקו פעילי המשט הטורקי בנמל אשדוד. השר פנה לפעילי המשט כשהוא מניף את דגל ישראל : "ברוכים הבאים לישראל. אנחנו בעלי הבית. נגמרה הקייטנה. מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה. עם ישראל חי".

בעקבות התיעוד, פרצה סערה בינלאומית בה מדינות רבות תקפו את ישראל בשל מה שהם כינו "יחס מחפיר" לפעילים. צרפת אף הוסיפה והכריזה על השר בן גביר כאישיות בלתי רצויה במדינה ואסרה עליו להיכנס לשטחיה.

נשיא דרום קוריאה, לי מיונג-באק, תקף את ישראל בעקבות מעצרם של פעילים קוריאנים על סיפונה של ספינת סיוע נוספת - והאשים כי "ישראל חטפה אזרחים דרום קוריאנים תחת נסיבות בלתי מוצדקות לפי החוק הבינלאומי" והוסיף כי הפעולות הצבאיות של ישראל היו "מוגזמות לחלוטין וחצו את הקו האדום".