תוכנית גיוס המיליארדים של אינפטינו לפיפ"א - והסערה: "נחצה קו אדום"

ארגון פיפ"א אישר הערב (שלישי) כי הוא פועל לצד בנקאי ג'יי פי מורגן לגיוס 4.2 מיליארד דולר באמצעות מכירת מניות מיעוט בחברה-בת מסחרית חדשה בשם FIFA Forward Enterprise (FFE). פיפ"א מעריכה את שווי החברה החדשה ב-20 מיליארד דולר, והבהירה כי תישאר בעלת השליטה הבלעדית בכל היבטי הניהול והספורט.

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הדיווחים בבריטניה חשפו כי המשקיע ג'ושוע קושנר, אחיו של ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ ושליחו למזרח התיכון בנושאים רבים, נמצא במגעים להובלת ההשקעה.

בתגובה לדיווחים, גוף הניהול של הכדורגל האירופי תקף בחריפות את היוזמה. מאופ"א נמסר בתגובה קשה כי "המהלך חוצה קו שמוסדות הניהול של המשחק אסור להם לחצות, הנשמה והניהול של הכדורגל אינם נכסים למסחר, בפרט באפס שקיפות". בארגון האירופי הוסיפו והדגישו כי "אף אחד מאיתנו אינו הבעלים של הכדורגל, והוא אינו של פיפ"א כדי למכור אותו".

בתגובה לדיווח בממלכה, ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהאם, כתב ברשת החברתית X: "הכדורגל שייך לאוהדים".

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במקביל, המהלך הצית סערה פוליטית וציבורית בארצות הברית ובאירופה, כולל דרישה מצד חבר בית הנבחרים ג'יימי ראסקין לזמן את נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו לחקירה על קשריו עם ממשל טראמפ. בחשבון ה-X של הדמוקרטים בבית הנבחרים תקפו את העסקה וכתבו: "אינפנטינו מבצע שלושער של דמי תיווך על ידי קידום עסקת מיליארדים עם אחיו של ג'ארד קושנר". בנוסף, נורווגיה שוקלת תלונה אתית על מעורבות הבית הלבן בביטול עונש של שחקן אמריקאי.

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כל זאת מגיע ברקע הפיכתה של פיפ"א למעצמה מסחרית תחת הנהגת אינפנטינו, עם הכנסות שיא של כ-13 מיליארד דולר במחזור הנוכחי הודות למונדיאל בארה"ב, מקסיקו וקנדה. הגישה העסקית והמהלכים לייקור כרטיסים גררו ביקורת מצד אוהדים ובדיקות רגולטוריות בארה"ב.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

במקביל, כוונותיו של אינפנטינו להרחיב את המונדיאל ל-64 נבחרות ולקיים את גביע העולם למועדונים לעיתים תכופות יותר גוררות צעדים משפטיים מצד ליגות באירופה, המזהירות מעומס חסר תקדים על השחקנים.