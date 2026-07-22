נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין לקדם את נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, לתפקיד מזכ"ל האו"ם הבא עם סיום כהונתו של אנטוניו גוטרש בדצמבר, כך דווח היום (רביעי) בניו יורק פוסט.

מקורב לטראמפ הסביר כי הנשיא מאמין שאינפנטינו זוכה להערכה חובקת עולם וניחן ביכולת מיוחדת לחבר בין אנשים. השניים התקרבו במהלך ארגון טורניר מונדיאל 2026, בו השקיע המנהל השווייצרי מאמצים רבים כדי לקשר בין הארגון לבית הלבן, ואף העניק לטראמפ את "פרס השלום" הראשון של פיפ"א.

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היוזמה המפתיעה עשויה לטלטל את המרוץ המתוכנן, שבדרך כלל נשען על רוטציה אזורית בלתי רשמית והיה צפוי להוביל לבחירת מועמד מאמריקה הלטינית או הקריביים. על מנת לזכות בתפקיד, אינפנטינו יידרש לתמיכת 15 חברות מועצת הביטחון של האו"ם, ללא וטו מצידן של חמש החברות הקבועות, ולאחר מכן לאישור העצרת הכללית.

למרות האתגרים הדיפלומטיים והספקות לגבי הסכמתו של אינפנטינו, גורמים בסביבת הממשל מעריכים כי רשת הקשרים הבינלאומית הרחבה שלו עשויה לסייע לו לגייס מועמדויות נוספות מעבר לזו של טראמפ.

פאולו זמפולי, איש עסקים דיפלומט המשמש כיום כסגנו וכשליחו המיוחד של טראמפ לשותפויות גלובליות, הביע תמיכה נלהבת ברעיון וציין כי "רק לנשיא טראמפ יכול להיות רעיון גאוני כזה".

זמפולי, ששימש בעברו גם כשגריר לאו"ם מטעם מדינת האי איים דומיניקה, הוסיף כי אינפנטינו יוכל להביא אנרגיה חדשה לבירוקרטיה של הארגון ולהשתמש בספורט ככלי לחיבור בין מדינות: "באו"ם אתה צריך להתמודד עם 193 מדינות חברות. בפיפ"א יש יותר מ-200 חברות, והרקורד המעולה של ג'אני מראה שהוא יודע לנהל".

במקביל ליוזמות להחלפתו, כהונתו של המזכ"ל היוצא אנטוניו גוטרש תיזכר בירושלים כנקודת שפל חסרת תקדים ביחסי ישראל והאו"ם. מאז טבח 7 באוקטובר הוביל גוטרש שורת צעדים מעוררי סערה - מטענתו כי המתקפה "לא התרחשה בוואקום", דרך הגנה על אונר"א והכנסת צה"ל ל"רשימת הבושה", ועד להימנעות מגינוי המתקפה האיראנית. מהלכים אלו הובילו להכרזתו כ"אישיות בלתי רצויה" ולהקפאת הקשרים עמו מצד ישראל, שמצידה רואה בו כמי שסוגר בסוף 2026 כהונה עוינת שפגעה בניטרליות הארגון.