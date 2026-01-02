הלגיונר הישראלי מנור סולומון הושאל לפיורנטינה האיטלקית

הלגיונר הישראלי מנור סולומון הושאל היום (שישי) רשמית לפיורנטינה האיטלקית.

הקשר בן ה-27, שפתח את העונה הנוכחית במדי ויאריאל מהליגה הספרדית, עובר כעת לסרייה א' וינסה לעזור ל"ויולה" במאבקי התחתית בליגה האיטלקית ובקונפרנס ליג.

עבור סולומון מדובר בתחנה משמעותית נוספת לאחר קריירה ענפה שהחלה במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה. משם המשיך הקשר לשחטאר דונייצק האוקראינית, ומשם עבר לפרמייר ליג האנגלית שם שיחק במועדונים פולהאם וטוטנהאם.

בעונה שעברה שיחק סולומון כמושאל בלידס יונייטד, שם הפך לאחד הברגים המרכזיים בקבוצה והיה שותף להעפלתה המרגשת בחזרה לפרמייר ליג. את העונה הנוכחית פתח סולומון בוויאריאל הספרדית, שם מיעט לשחק וכעת הוא הושאל לפיורנטינה, שניצבת במקום האחרון בליגה האיטלקית עם 9 נקודות לאחר 17 משחקים.