נבחרת המזחלות של ישראל לא תשתתף בתחרות שתתקיים מחר (ראשון) באולימפיאדית החורף, בעקבות החלטת הוועד האולימפי הישראלי.

ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר כי אחד הספורטאים התחזה לחולה במטרה לפסול את עצמו מהתחרות ולאפשר לספורטאי המוגדר כמחליף להתחרות במקומו. בפועל, הספורטאי לא היה חולה. במשלחת הישראלית גילו את המקרה, דיווחו על כך למארגני התחרות ולקחו אחריות מלאה. בעקבות האירוע החליטה המשלחת לפסול את עצמה מהתחרות, להשעות את הספורטאים המעורבים ולהחזירם לישראל.

מהוועד האולימפי בישראל נמסר: "הערב, התקבל אצל ראשי המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים מידע, לפיו חברי נבחרת המזחלות ביקשו להחליף את אחד המשתתפים באופן בלתי ראוי שאינו עומד בסטנדרטים המצופים מספורטאים אולימפיים ואינו בהלימה לערכים האולימפיים. בשל כך התקבלה החלטה לא לאפשר לנבחרת המזחלות להשתתף בתחרות מחר. דיווח בנושא הועבר ל-IOC".

"בדיקה מעמיקה תערך בשובה של הנבחרת בתום המשחקים. ההחלטה על ההשעיה המיידית התקבלה גם על דעתם של הספורטאים עצמם. הוועד האולימפי בישראל רואה בחומרה כל סטיה מעקרונות המשחק ההוגן ולא נוכל לקבל התנהגות שאינה הולמת ואנחנו מוקיעים התנהגות כזו מכל וכל", נמסר.

בפעם הראשונה בהיסטוריה, ישראל התחרתה בענף גלישת מזחלות באולימפיאדת החורף 2026 שמתקיימת בימים אלו באיטליה.

ביום שני האחרון התקיים המקצה השני במסגרת התחרויות בענף המזחלות, אותו הנבחרת סיימה במקום האחרון. למרות הדירוג, קפטן הנבחרת הישראלי-אמריקני אדם אדלמן שמר על מורל גבוה והצהיר: "אנחנו מנצחים, לא קורבנות".

עם זאת, שמו של אדם לא עלה רק בהקשר הזה בזמן המקצה. הפרשן סטפן רנה מרשת השידור הציבורית השוויצרית (RTS), עורר סערה כשהזכיר פוסטים שאדלמן העלה לרשתות החברתיות בזמן מלחמת חרבות ברזל. רנה טען כי התכנים שאדלמן העלה "תומכים ברצח העם ברצועת עזה", ואף ציטט את אדלמן שתיאר את המלחמה כ"דבר המוצדק מוסרית ביותר בהיסטוריה".

לאחר מכן רנה הזכיר כי הוועד האולימפי אסר על השתתפות ספורטאים המשתתפים או מביעים תמיכה במעשי מלחמה, וציין באופן ספציפי את הספורטאים הרוסים והבלארוסים, שנאלצו להתחרות תחת דגל נייטרלי עקב כך, ותהה מדוע המגבלות הללו אינן מוחלות על ספורטאים ישראלים.

המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף 2026 לא התחילה את דרכה באיטליה בצורה חלקה. כבר בטקס הפתיחה התקבלה המשלחת בשריקות וקריאות בוז מהקהל כשנכנסה לאיצטדיון במילאנו בחלק המסורתי בו המשלחות מכל המדינות המשתתפות מוצגות בזו אחר זו לקהל. במקרה נוסף עובד באחת מחנויות האולימפיאדה תועד כשהוא קורא "לשחרר את פלסטין" לעבר צופים ישראלים.