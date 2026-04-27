רשימת הנעדרים מהטורניר בצפון אמריקה מתארכת עם שורה של פציעות קשות משביתה באופן סופי כמה מהשמות הגדולים ביותר בכדורגל העולמי.

חלוץ נבחרת גרמניה ובאיירן מינכן, סרג' גנאברי, אישר השבוע סופית כי לא יוכל להשתתף בטורניר גביע העולם הקרוב בשל קרע בשריר המקרב בירך ימין. גנאברי נפצע במהלך אימון שגרתי בקבוצתו, ובהודעה רשמית שפרסם מסר כי חלומו לשחק בטורניר היוקרתי הסתיים.

המאמן הלאומי יוליאן נאגלסמן הגדיר את הבשורה כ"מרה מאוד", במיוחד לנוכח העובדה שהשחקן נפצע רגע לפני הישורת האחרונה של העונה.

נבחרת ברזיל ספגה מכה קשה עוד קודם לכן, כאשר הכוכב הצעיר של ריאל מדריד, רודריגו, הושבת בשל קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס. השחקן בן ה-25, שהיה אמור להוביל את התקפת הסלסאו, הגדיר את יום הפציעה כאחד הקשים בחייו.

במקביל, גם נבחרת אנגליה תחסר דמות מרכזית לאחר שג'ק גריליש עבר ניתוח בשל שבר מאמץ בכף רגלו. למרות הניסיונות להכשירו, הדיווחים בממלכה מאשרים כי הוא לא יהיה חלק מהסגל של תומאס טוכל לטורניר.

נבחרת מקסיקו תאלץ להסתדר ללא השוער הראשון שלה, לואיס מלחון, שקרע את גיד האכילס, מה שעשוי להחזיר אל בין הקורות את השוער הוותיק גיירמו אוצ'ואה בן ה-40 למונדיאל שישי בקריירה.

נבחרת צרפת איבדה את החלוץ הצעיר הוגו אקיטיקה שסובל מפציעה דומה בגיד האכילס, וספרד תחסר את סאמו אומורודיון אגהווה המוכשר שקרע את הרצועה הצולבת במשחק במדי פורטו.

נבחרת ארצות הברית המארחת איבדה את פטריק אגיימאנג, שחקנה של דרבי קאונטי, שנפצע בגיד האכילס במהלך משחק ליגה בחודש אפריל. אגיימאנג הפך לשחקן מפתח תחת המאמן מאוריסיו פוצ'טינו, וחסרונו נחשב למכה מקצועית ומורלית קשה עבור האמריקאים.

לצד אלו, סימן שאלה גדול מרחף מעל כוכב נבחרת יפן, טאקומי מינאמינו, שסובל מפציעה קשה בברך אך במועדון שלו, מונאקו, עדיין מקווים לנס רפואי שיאפשר לו לקחת חלק בטורניר.

הדאגה בקרב האוהדים והצוותים המקצועיים לא מסתיימת בנעדרים הוודאיים. כוכבים צעירים ומרכזיים כמו לאמין ימאל הספרדי שבמהלך המשחק נגד סלטה ויגו תפס את שריר הירך האחורי והוחלף, אסטבאו הברזילאי, שסובל מפציעה חמורה בשריר הירך האחורי.

גם בריאל מדריד חוששים משלוש פציעות משמעותיות שישליכו על המונדיאל כשיש חשש שקיליאן אמבפה הצרפתי, אדר מיליטאו הברזילאי וארדה גולר הטורקי, שבשל פציעותם האחרונות יש חשש כי סיימו את העונה.

בצוותים הרפואיים עוקבים מקרוב אחר מצבם, שכן חסרונם של כישרונות בסדר גודל כזה עלול להשפיע באופן דרמטי על סיכויי נבחרותיהם להגיע לשלבים המכריעים של המונדיאל.