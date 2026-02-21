אחרי העימות ביניהם: אהבת השם גורדון מנצח את היריב האנטישמי בקרב

אהבת השם גורדון, "ילד הפלא הישראלי" של עולם ה-MMA, חווה הערב (שבת) ניצחון מרשים באירוע בליטא, כשגבר על היריב הטורקי עלי קויונצ'ו לאחר שני סיבובים בלבד. הקרב הסתיים בעקבות נזק משמעותי ברגלו השמאלית של קויונצ'ו, שהפך לבלתי מסוגל להמשיך.

למרות שהיריב פרסם בימים האחרונים הצהרות אנטישמיות ואף מסר מאיים כלפי גורדון בעימות ביניהם, הישראלי נשאר בלתי מנוצח בקריירה עם מאזן מושלם של 11:0. בסיום הקרב, למרות המתח והאלימות ברגעים הראשונים, התחבקו השניים והביעו כבוד הדדי.

אהבת השם הקדיש את הניצחון לזכר חברו שנפטר, דוד: "אני צריך להיות האלוף של הארגון הזה… תודה לכל הקהל בליטא, אני מרגיש חלק מהמדינה הזאת. עם ישראל אני אוהב אתכם, זה בשבילכם!"

הניצחון מחזק את מעמדו של גורדון בעולם ה-MMA ומוכיח שהכישרון הישראלי לא מוכן לוותר, גם מול יריבים מאתגרים במיוחד.