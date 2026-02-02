היסטוריה כחול-לבן: דני אבדיה נבחר לשחק באולסטאר ה-NBA

דני אבדיה עשה היסטוריה הלילה לאחר שהוכרז הלילה (בין ראשון לשני) שנבחר לאולסטאר NBA. בכך רשם הפורוורד הישראלי שיא נוסף בעונת הפריצה שלו במדי הפורטלנד טרייל בלייזרס. אבדיה הוא אחד מ-24 שחקנים שישחקו ב-15 בפברואר בלוס אנג'לס. אבדיה ישחק בקבוצת המערב, הכוללת בין היתר שחקנים בינלאומיים כמו ניקולה יוקיץ', לוקה דונצ'יץ' ושיי גילג'ס-אלכסנדר.

דני אבדיה הצטרף לליגת ה-NBA בשנת 2020, והעונה הנוכחית נחשבת לעונה הטובה ביותר של הכדורסלן הישראלי, והשנה הוא הפך לאחד השמות החמים בליגת הכדורסל הטובה בעולם. השיח סביבו בחודש ינואר שבר גם הוא שיאים, עם מספר בלתי נתפס של 34,911 אזכורים.