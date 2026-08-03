ניסיון נואש? נשיא פיפ"א פונה לטראמפ שיעזור לו להישאר בתפקיד

נשיא פיפ”א, ג’אני אינפנטינו, מבקש מממשל טראמפ לסייע לו להישאר בתפקיד, וקבע שיחה פרטית עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, על רקע הלחץ הגובר עליו להתפטר בעקבות ניסיונו למכור את הזכויות המסחריות של גביע העולם לקרן ההשקעות הפרטית של ג’וש קושנר, כך דווח ב"ניו יורק פוסט".

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שני מקורות המעורים בפרטים אישרו כי אינפנטינו יקיים שיחה עם רוביו. "הוא רצה לדבר עם מזכיר המדינה על כך שכדורגל יכול לשמש ככלי של עוצמה רכה עבור ארצות הברית", אמר אחד המקורות. "אבל כולנו יודעים שמדובר בהגנה על התפקיד שלו. כרגע זה לא קשור לשום דבר אחר".

מקור נוסף אמר כי אינפנטינו בן ה-56 מרגיש מבודד בעקבות גל הפרסומים השליליים נגדו. "הוא מחפש בעלי ברית בעלי השפעה שיביעו בו תמיכה פומבית", אמר המקור. עוד דווח כי אינפנטינו ניסה שוב ושוב, אך ללא הצלחה, ליצור קשר טלפוני עם הנשיא דונלד טראמפ מאז שהתוכנית למכירת הנכסים המסחריים של הכדורגל למשקיעים פרטיים קרסה ביום שישי האחרון.

כזכור, בשבוע שעבר דווח על הצעה של אינפנטינו למכור את הזכויות המסחריות של גביע העולם במסגרתה תוכננה הקמת חברת בת בשם FIFA Forward Enterprise בשווי של כ-20 מיליארד דולר. לפי הדיווחים, את קבוצת המשקיעים המיועדת אמורה הייתה להוביל קרן Thrive Eternal בניהולו של ג'ושוע קושנר, אחיו של ג'ארד קושנר.

ההצעה עוררה התנגדות חריפה מצד גורמים בתוך ארגון פיפ"א ומחוצה לו, וגם בקונפדרציות היבשתיות החברות בארגון. לאחר פרסום דבר ההצעה, יועצו הבכיר של אינפנטינו, קרלוס קורדיירו, התפטר במחאה וכינה את התוכנית "עסקה רעה לכדורגל", בעוד סמנכ"ל התפעול קווין למור טען כי העובדים הוטעו וכי מדובר ב"פרויקט של אדם אחד".