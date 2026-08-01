כרטיס אדום למכירת המונדיאל: נשיא פיפ"א התקפל מעסקת המיליארדים

נשיא ארגון הכדורגל העולמי (פיפ"א) גי'אני אינפנטינו הודיע רשמית הלילה (בין שישי לשבת) על ביטול התוכנית השנויה במחלוקת למכירת כ-20% מאחזקותיו של הארגון ביחידה חדשה שתנהל את אירועיו, ובהם טורניר המונדיאל, למשקיעים פרטיים.

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המהלך, שעורר סערה נרחבת, נועד לגייס עד 4.2 מיליארד דולר לטובת פיתוח המשחק בעולם, אך נתקל בגל התנגדות חסר תקדים מצד התאחדויות אזוריות רבות וגורמים פנימיים בארגון. בעקבות המחאה הגורפת, נשיא פיפ"א ג'יאני אינפנטינו הוציא הודעה רשמית שבה הבהיר כי ההצעה ירדה כליל מהפרק.

גל ההתנגדות ליוזמה צבר תנופה מהירה במהלך השבוע והוביל למבוי סתום מבחינת הנהלת הארגון. התאחדות הכדורגל האירופית (אופ"א) הובילה את המחאה ואף איפה בארגון חרם על טורנירי פיפ"א, אליה הצטרפו בהמשך גם הקונפדרציות של צפון ומרכז אמריקה (CONCACAF) ואסיה (AFC).

במקביל למחאה החיצונית, התעוררה תרעומת קשה גם בתוך הארגון: יועצו הבכיר של אינפנטינו, קרלוס קורדיירו, התפטר במחאה וכינה את התוכנית "עסקה רעה לכדורגל", בעוד סמנכ"ל התפעול קווין למור טען כי העובדים הוטעו וכי מדובר ב"פרויקט של אדם אחד".

ברקע הביטול עומדת הצעת המקור שהוצגה בתחילת השבוע, במסגרתה תוכננה הקמת חברת בת בשם FIFA Forward Enterprise בשווי של כ-20 מיליארד דולר. לפי הדיווחים, את קבוצת המשקיעים המיועדת אמורה הייתה להוביל קרן Thrive Eternal בניהולו של ג'ושוע קושנר, אחיו של ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ ושליחו למזרח התיכון בנושאים רבים.

למרות הבטחות מצד פיפ"א למענק של 40 מיליון דולר לכל התאחדות שתתמוך בתוכנית עד אמצע ספטמבר, הלחץ הפוליטי והאיום בחרם הכריעו את הכף והובילו לביטול המהלך.