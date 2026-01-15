הדרבי התל אביבי הדרמטי בשמינית גמר גביע המדינה הסתיים אמש (רביעי) בניצחון של מכבי תל אביב, אך עבור משפחתו של קשר האדומים, לירן רוטמן, האירוע גלש מהמגרש למחוזות מטרידים במיוחד.

אודין סאסי רוטמן, אשתו של השחקן, שיתפה היום ברשתות החברתיות תמונה כשהיא דומעת ומחזיקה את בנם, וחשפה את ההודעות הקשות והאיומים שקיבלה מאז שריקת הסיום. "אני פשוט בשוק שמעורבים ילדים קטנים ומאחלים דברים קשים שאני לא מאחלת לשונאים שלי", כתבה. "אני לא אתן לאף אחד לפגוע בילדים שלי ובבעלי. אני מקבלת קללות והודעות שעוברות כל גבול. הכדורגל הוא אכזרי וזה חלק מהכדורגל, אבל אני מזכירה שמאחורי כל שחקן יש משפחה".

המתקפה נגד משפחת רוטמן הגיעה בעקבות רגעי ההכרעה הדרמטיים בדו-קרב הפנדלים. לאחר 120 דקות שנגמרו ב-1:1 (שערים של הליו ואלרה למכבי בדקה ה-50 וסתיו טוריאל להפועל בדקה ה-53), המשחק הלך לבעיטות מהנקודה הלבנה.

נקודת המפנה הגיעה כשמוחמד עלי קמארה ממכבי תל אביב החטיא את הבעיטה שלו. לירן רוטמן ניגש לכדור כשהניצחון של הפועל והעפלה לרבע הגמר היו ברגליים שלו, אך שוער מכבי תל אביב אופק מליקה סיפק עצירה מדהימה.

משם, המומנטום עבר לצהובים: רועי אלקוקין בעט מעל השער, ואיתי בן חמו הכריע את ההתמודדות בדרך ל-4:5 סופר-דרמטי למכבי תל אביב. במהלך המשחק עצמו, מכבי נאלצה להתמודד בעשרה שחקנים החל מהדקה ה-65, לאחר שרוי רביבו ספג כרטיס צהוב שני ואדום.

למרות היתרון המספרי, האדומים לא הצליחו להכריע את המשחק בדרך להפסד הכואב בדו-קרב, שהפך כאמור למתקפה אישית מכוערת נגד בני משפחתו של רוטמן.