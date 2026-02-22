הספורטאי היהודי הראשון שהבקיע "שער זהב" אולימפי

ג'ק יוז האמריקני-יהודי עשה היסטוריה היום (ראשון) כשהבקיע את שער ניצחון במשחק באולימפיידת החורף שבמילאנו, והוביל את נבחרת ארצות הברית למדליית הזהב הראשונה בהוקי גברים מאז 1980.

הכוכב בן ה-24 מאורלנדו, פלורידה, הבקיע את שער הניצחון בשלב מוקדם של ההארכה הפתאומית והבטיח ניצחון 2-1 על קנדה באולימפיאדת מילאנו-קורטינה. יוז סיים מסירה חוצת קרח מחברו לקבוצה, זאק ורנסקי, שלקח את הדיסקית מידיו של ניית'ן מקינון הקנדי.

"זה הכל בשביל המדינה שלנו כרגע", אמר יוז, "אני אוהב את ארה"ב, אני אוהב את החברים שלי לקבוצה. זה לא ייאמן. האחווה של הוקי ארה"ב כל כך חזקה". יוז גם איבד כמה שיניים במהלך המשחק, אבל לא נתן לכך לעצור אותו.

מדובר בניצחון הראשון של ארה״ב על קנדה בתחרות גברים ברמה הגבוהה ביותר מאז גביע העולם בהוקי ב-1996. הניצחון השלים סוויפ אמריקאי בזהב האולימפי בהוקי, לאחר הניצחון 2-1 של נבחרת הנשים של ארה״ב בהארכה מול קנדה ביום חמישי.

יוּז סיים את הטורניר עם שלושה שערים ושלושה בישולים, ותרם התקפית אפילו מהשורה התחתונה. אחיו הבכור, קווין יוז, מגן מינסוטה ויילד, הבקיע את שער הניצחון של ארה"ב בהארכה מול שוודיה ברבע הגמר. הוריהם, ג'ים ואלן יוז, נכחו בחגיגות.

נבחרת ארה"ב גם חלקה כבוד לג'וני גודרו המנוח, שנהרג ב-2024 יחד עם אחיו. חולצת המשחק של גודרו תלתה בחדר ההלבשה לאורך כל הטורניר, והשחקנים נשאו אותה אל הקרח לאחר טקס הענקת המדליות. שניים מילדיו של גודרו הצטרפו לנבחרת לתמונות זיכרון.

המשחק ביום ראשון סימן את גמר מדליית הזהב האולימפית השלישי בהוקי גברים בין ארה״ב לקנדה, כאשר קנדה ניצחה ב-2002 וב-2010. שער הזהב של יוז מבסס את מעמדו כדמות היסטורית בהוקי, ומשלב את מורשתו היהודית עם הישג אולימפי.