שר הספורט לאוהדי הפועל: "אל תבואו עם החולצות נגד המשטרה"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה היום (שישי) לאוהדי הפועל תל אביב בכדורגל בבקשה: "אל תבואו למשחק בשבת עם החולצות נגד המשטרה, זו טעות קשה שפוגעת בכולם". הקריאה מגיעה בעקבות פסיקת בג"ץ אתמול שאוסרת על המשטרה למנוע מהאוהדים להיכנס ליציע עם חולצות המחאה.

"חופש ביטוי אינו חופש שיסוי ופילוג בתוכנו, מדינת ישראל אחרי שנתיים של מלחמה קשה בה נפלו לא מעט שוטרים ואנשי ביטחון, זה לא ראוי ולא מכבד את הנופלים ואת השוטרים שעושים לילות כימים למען ביטחון תושבי ישראל".

"אני פועל כל העת להרגעת הרוחות בין המשטרה לאוהדים אך במצב בו אוהדי הפועל ימשיכו לאתגר ולנסות להשפיל את משטרת ישראל - יהיה בלתי אפשרי להגיע להבנות בין הצדדים", מסר השר.

דיון במחלוקת התקיים אתמול בבית המשפט העליון, פחות משבועיים לאחר שמספר מאוהדי הקבוצה הוצאו מאצטדיון בלומפילד, לאחר שלבשו חולצת מחאה נגד המשטרה, נגד קבוצת מכבי היריבה ונגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ותנועת "כך".

מהמשטרה נמסר בתגובה לפסיקה כי היא "מכבדת את החלטת בית המשפט ותפעל ליישמה. יחד עם זאת, נבהיר כי המשטרה ובראשה המפכ"ל עומדים על כך שהכיתוב שבבסיס העתירה מעודד את הציבור שלא לציית לשוטרים - ובכך פוגע בעבודת המשטרה ומעלה חשש ממשי להפרות סדר חמורות ופגיעה בשלום הציבור".