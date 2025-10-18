סערת המשחק בברמינגהאם: ממשלת בריטניה למען אוהדי מכבי ת"א

לאחר החלטת המשטרה המקומית לאסור על הגעת קהל ישראלי למשחק הליגה האירופית נגד אסטון וילה מ"שיקולי ביטחון", ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, כינה את ההחלטה "שגויה". ב"סקיי ניוז" דווח אתמול (שישי) כי הממשלה פועלת להקצות משאבים נוספים כדי להבטיח את קיום המשחק בנוכחות של כל האוהדים.

הסערה החלה כאשר משטרת ווסט מידלנדס המליצה לאסור על מכירת כרטיסים לאוהדים ישראלים. הסיבה, לדבריהם, היא חשש כבד מהפרות סדר ומהפגנות אלימות על רקע המתיחות הפוליטית וריבוי האוכלוסייה המוסלמית בעיר. המשטרה הזכירה את אירועי האלימות הקשים שחוו אוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם בשנה שעברה כסיבה מרכזית לדאגה. בעקבות ההמלצה, מועדון הכדורגל אסטון וילה הודיע רשמית כי המשחק יתקיים ללא קהל חוץ.

ההחלטה עוררה זעם ציבורי ופוליטי נרחב. סטארמר אמר כי מדובר ב"החלטה שגויה" והוסיף: "לא נסבול אנטישמיות ברחובותינו. תפקידה של המשטרה הוא להבטיח שכל אוהדי הכדורגל יוכלו ליהנות מהמשחק, ללא פחד מאלימות או הפחדה". לדבריו, פוליטיקאים בכירים נוספים כינו את האיסור "חרפה לאומית" ו"החלטה פחדנית". גם שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה בחריפות.

גורמים במערכת אכיפת החוק מבהירים כי האתגר הביטחוני נותר משמעותי. הגעתם של אלפי אוהדים ישראלים לעיר צפויה להיות מלווה במחאות אנטי-ישראליות נרחבות, והדבר ידרוש היערכות משטרתית חסרת תקדים לאבטחת האוהדים לא רק סביב האצטדיון, אלא ברחבי העיר כולה.

כאמור, לפי הדיווח, ממשלת בריטניה פועלת על מנת להבטיח שאוהדי מכבי תל אביב יוכלו להשתתף במשחק של קבוצתם נגד אסטון וילה בברמינגהאם, אשר צפוי להתקיים ב-6 בנובמבר במסגרת הליגה האירופית.