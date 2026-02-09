פרנק אילט, אוהד מנצ'סטר יונייטד, שסוגר היום (שני) בדיוק 492 ימים שבהם לא ראה ספר בגלל נדר שנדר לפיו הוא לא יסתפר עד שהקבוצה אותה הוא אוהד לא תנצח חמישה משחקים רצופים. הנדר של אילט הפך ויראלי ומיליוני אנשים החלו לעקוב אחריו ברשתות החברתיות - ומחר, אם יונייטד תנצח את ווסטהאם, אילט יוכל סוף סוף להסתפר.

כאמור, הסיפור התחיל באוקטובר 2024. יונייטד הייתה בשפל, ופרנק המתוסכל נדר נדר שהפך מהר מאו לוויראלי: הוא לא יסתפר עד שהקבוצה תשיג חמישה ניצחונות רצופים.

מאז, המאמנים התחלפו, השחקנים התחלפו, ורק השיער של פרנק המשיך לצמוח ולהפוך אותו לסלב ברשתות החברתיות, שם עוקבים מיליונים אחרי "הרעמה" שהפכה לסמל של חוסר היציבות במועדון.

מי שעשוי לגאול את פרנק מייסוריו הוא מייקל קאריק, שחקן העבר האגדי שחזר לקבוצה כמאמן זמני בינואר האחרון. תחת קאריק, יונייטד פתאום נראית אחרת לגמרי. היא כבר הספיקה לנצח ארבעה משחקים ברצף מול יריבות חזקות כמו מנצ׳סטר סיטי, ארסנל, פולהאם וטוטנהאם, והביאה את פרנק למרחק נגיעה מהיעד.

מחר בשעה 22:15 (שעון ישראל) יונייטד תעלה למשחק חוץ נגד ווסטהאם. אם היא תנצח, זה יהיה הניצחון החמישי ברצף – ופרנק יוכל סוף סוף להוריד את הרעמה שצמחה על ראשו במשך שנה וחצי.

פרנק כבר הודיע למעריציו שהתור לספר נקבע למחר בלילה, מיד לאחר המשחק. עכשיו, כל מה שנותר לו הוא לקוות שהשחקנים שלו לא יאכזבו אותו ברגע האחרון, וישאירו אותו עם השיער הארוך לעוד כמה שבועות של המתנה.