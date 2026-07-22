כוכבת פוליטית בהתהוות, שמרנית מוצהרת ומחפשת גבר מאמין: שחקנית הכדורסל שמשגעת את ארה"ב

סופי קנינגהאם, כוכבת אינדיאנה פיבר בת 29 חווה את העונה הטובה בקריירה שלה (9.4 נקודות בממוצע), ומובילה את קבוצתה יחד עם קייטלין קלארק למקום הראשון בבית המזרחי (מאזן 16-10). אלא שבימים האחרונים, שמה של קנינגהאם עלה לכותרות בארצות הברית לא בגלל היכולת על הפרקט, אלא בשל שרשרת הצהרות פומביות שהפכו אותה לחביבת הקהל השמרני והתקשורת הימנית באמריקה.

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"הדבר הראשון הוא להוביל את המשפחה לישו"

בפרק האחרון של הפודקאסט הפופולרי שלה, אותו היא מנחה לצד כוכב הריאליטי ווסט וילסון, חשפה קנינגהאם את ה"קווים האדומים" שלה למערכות יחסים, והבהירה כי לא תתפשר על אמונתה הדתית.

"אני בכלל לא מתביישת בזה", הצהירה קנינגהאם, שגדלה במיזורי. "עברתי את שלב המסיבות הגדולות בקולג', אבל היום, במקום שבו אני נמצאת בחיים, הדבר החשוב ביותר עבורי הוא שבן הזוג שלי ידחוף אותי לעבר המשיח (ישו). אם אתה לא בעניין הזה ולא מדבר על זה, אל תפנה אליי בכלל. הדרישה מספר אחת שלי היא שתוביל את הבית שלנו, אותי ואת הילדים העתידיים שלנו לשרת ולאהוב אלוהים טוב".

הדברים הללו מצטרפים לשורה של התבטאויות קודמות של השחקנית על חיי הדייטינג שלה. בעבר מתחה ביקורת פומבית על מראהו של טום בריידי והצהירה שהיא מחפשת "גבר גברי שלא מזריק בוטוקס לפנים", ובהזדמנות אחרת הבהירה כי בשל גובהה (1.85 מ') היא מסרבת לצאת עם גברים שנמוכים ממנה: "אני לא רוצה להרגיש כמו הגבר במערכת היחסים".

הפופולריות של קנינגהאם הרקיעה שחקים בשנה האחרונה, כאשר חשבון האינסטגרם שלה זינק מפחות מחצי מיליון עוקבים ליותר מ-3 מיליון. הזינוק החל לאחר שייצרה כותרות כשהגנה פיזית על חברתה לקבוצה, קייטלין קלארק, במהלך עימות סוער על המגרש מול הקונטיקט סאן.

ההצלחה הזו תורגמה במהירות לכסף גדול. בעקבות הסכם השכר הקיבוצי החדש בליגה, חוזהה של קנינגהאם קפץ מ-100 אלף דולר בשנה שעברה ל-600 אלף דולר העונה.

במקביל, היא חתמה על חוזי פרסום שמנים עם מותגים מובילים כמו Skims ו-Spindrift. באזכור לעולם המרוצים, התארחה קנינגהאם לאחרונה בתוכנית של דייל ארנהרדט ג'וניור מבית Dirty Mo Media, והסבירה בצורה מפוכחת את האסטרטגיה שלה: "אני לא בורחת מהפלטפורמה הזו. אני יודעת שכשהכדור יפסיק לקפץ, השחקניות צריכות להכין את עצמן להמשך. גם אחרי הסכם השכר החדש, אנחנו לא מרוויחות מספיק כסף כדי לפרוש ולא לעשות כלום עד סוף החיים".

העמדה הרשמית נגד שילוב טרנסג'נדריות בספורט נשים

האירוע שקיבע סופית את מעמדה כקול ייחודי בספורט האמריקני התרחש השבוע, כאשר בראיון לרשת ESPN התייחסה קנינגהאם לראשונה לסוגיית שילובם של ספורטאים טרנסג'נדרים שביולוגית הם גברים בספורט נשים.

"קיבלתי הרבה תגובות שליליות כאילו אני שונאת טרנסים, ומעולם לא אמרתי דבר כזה", הבהירה. "אני כאן כדי להפיץ אהבה, אבל עם האהבה הזו מגיעה גם האמת וההגינות. אני רוצה להגן על ילדות צעירות בחדרי ההלבשה ובספורט, כדי שהן לא יצטרכו להתחרות נגד גברים ביולוגיים. אני נמצאת ממש באמצע, מסכימה עם דברים משני הצדדים ולא מסכימה עם דברים משני הצדדים, אבל אנשים פשוט אוהבים להניח הנחות".

ההצהרה הזו מגיעה שבועות ספורים לאחר שבית המשפט העליון בארה"ב קיבל החלטה המאפשרת למדינות השונות לחוקק חוקים המונעים מגברים ביולוגיים להתחרות בספורט נשים. השחיינית המפורסמת ריילי גיינס אף קראה לקנינגהאם ולקלארק "לשלב ידיים" ולהוביל את המאבק הציבורי בנושא.

נוכח העמדות הללו והכריזמה הבלתי רגילה שלה, לא פלא שבארה"ב כבר יש מי שמביט רחוק אל העתיד. באחת מתוכניות הפודקאסט המשפיעות ביותר בארה"ב של ביל סימונס, חזה הסופר האמריקני המוכר צ'אק קלוסטרמן עתיד מפתיע במיוחד לגארדית של אינדיאנה: "סופי קנינגהאם תהיה המועמדת לתפקיד סגנית נשיא ארצות הברית בשנת 2050. אני לא יודע מאיזו מפלגה או מה הדעות הפוליטיות המדויקות שלה, אבל יש משהו בצורה שבה היא מנהלת את המשחק ומהאישיות המאוד כובשת שלה שיהפוך אותה למועמדת המושלמת עבור מישהו".