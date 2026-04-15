סופרסטאר ישראלי. דני אבדיה אולי במשחקו החשוב ביותר בקריירת ה-NBA המשובחת שלו, הפך הבוקר (רביעי) לישראלי הראשון אי-פעם בפלייאוף ה-NBA אחרי שהוביל במו ידיו את פורטלנד לניצחון 110:114 חוץ על פיניקס בפלייאין. הישראלי שלנו בליגה הטובה בעולם סיים עם שורה סטטיסטית נדירה של לא פחות מ-41 נקודות יחד עם 12 אסיסטים ו-7 ריבאונדים כולל הסל שהכריע את ההתמודדות.

אבדיה, שהוכיח העונה שהוא בהחלט יודע להתעלה במאני-טיים, סידר לפורלנד מפגש עם סן אנטוניו החזקה כבר בסיבוב הראשון של הפלייאוף שיתקיים כבר בלילה שבין ראשון לשני.

הכוכב של פורטלנד שהחזיר אותה לשמונה הגדולות במערב אחרי מספר שנים עקרות, סיים את 38 הדקות שלו על הפרקט בפיניקס עם תצוגת תכלית יוצאת דופן של 41 נקודות (15 מ-22 מהשדה, 3 מ-8 ל-3, 8 מ-13 מהעונשין), 12 אסיסטים, 7 ריבאונדים, 2 חסימות וגם 5 איבודים, ועל הדרך הפך לשחקן הישראלי הראשון אי פעם שיהיה בפלייאוף ה-NBA.

אבדיה שכמובן עלה בחמישייה, נכנס למשחק עם נקודות ואסיסטים חשובים שסיפק ברבע השני, בדרך ל-62:65 לפורטלנד בהפסקה. ברבע המכריע, פורטלנד לא הצליחה לקלוע במשך דקות ארוכות ואחרי ריצת 2:14 פיניקס כבר הובילה ביתרון דו-ספרתי ונראתה בדרך הבטוחה לפלייאוף, אלא שאז דני אבדיה שוב לקח אחריות, קלע את כל הנקודות האחרונות של קבוצתו כולל חדירה נהדרת שהסתיימה עם שתי נקודות בדרך ל-110:114 היסטורי בסיום. מי היה מאמין?

אבדיה סיכם את המשחק אולי הגדול בחייו: "אין לי מילים, פחות מסתכל על הנקודות שלי אלא על הניצחון הגדול שעשינו. אני חושב שעוד לא סיימנו את העבודה שלנו, אני מחכה לפלייאוף. אני לא מפחד מהאורות הבוהקים. הסדרה מול סן אנטוניו תהיה מאוד קשוחה, אנחנו ניתן הכל. אני מאמין בעצמנו. אנחנו יכולים לעשות הכל ונגיע מוכנים".