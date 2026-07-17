למרות שמדובר בשני המשחקים האחרונים של המונדיאל, אלפי כרטיסים עדיין מוצעים למכירה באתר הרשמי של פיפ"א - הן למשחק על המקום השלישי והן לגמר.

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לפי נתוני פיפ"א, נכון ליום שישי נותרו כ-7,000 כרטיסים למשחק על המקום השלישי בין אנגליה לצרפת, שייערך בשבת במיאמי. מתוכם, 1,246 כרטיסים מוצעים למכירה כללית במחירים של 865 ו-1,125 דולר, לצד כ-5,800 כרטיסים נוספים במחיר של 455 דולר.

גם לגמר המונדיאל עדיין ניתן לרכוש כרטיסים דרך הפלטפורמה הרשמית של פיפ"א. המחירים משתנים בהתאם למיקום באצטדיון, מכ-24.7 אלף שקלים ביציעים העליונים ועד לכ-203.5 אלף שקלים למושבים הסמוכים למגרש, כפי שמופיע באתר המכירה הרשמי.