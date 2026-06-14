ה"טריק" של אנדי רוברטסון שעקף את החוקים החדשים של פיפ"א

נבחרת סקוטלנד פתחה את מונדיאל 2026 ברגל ימין עם ניצחון 0:1 יקר על נבחרת האיטי משער של ג'ון מקגין, שהקפיץ אותה זמנית לראשות בית ג' (לפני המפגשים הקשים מול ברזיל ומרוקו). עבור הסקוטים מדובר בניצחון ראשון בגביע העולם מאז ה-1:2 על שוודיה במונדיאל 1990, אבל ברשתות החברתיות כולם מדברים דווקא על מהלך אחד של הקפטן, אנדי רוברטסון, שמצא "פרצה" חוקתית מתוחכמת.

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כזכור, רק ימים ספורים לפני שריקת הפתיחה של הטורניר, אישרה ועדת הכדורגל הבינלאומית (IFAB) שורה של חוקים מהפכניים שנועדו להגביר את קצב המשחק ולמנוע בזבוזי זמן. הבולט שבהם הוא חוק 5 השניות: השופטים מפעילים ספירה לאחור גלויה עם היד ברגע שמוענק כדור חוץ או בעיטת שוער. אם שחקן לא מוציא את החוץ תוך 5 שניות, הכדור עובר ליריבה (בבעיטת שוער, העונש הוא קרן ליריבה).

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איך עוקפים את השעון?

במהלך דקות הלחץ במשחק מול האיטי, כשהסקוטים רצו לשמור על יתרון השער השביר, רוברטסון הדגים חשיבה מהירה. במקום לרוץ, להרים את הכדור מהרצפה ולהילחץ משעון ה-5 שניות של השופט, המגן הסקוטי פשוט נעמד במקום, החל לצעוק ולסמן לחבריו לקבוצה לתפוס עמדות, ורק אחרי שכולם היו מוכנים לחלוטין, הוא הרים פיזית את הכדור.

הסיבה? שעון ה-5 שניות של השופט מתחיל לתקתק באופן אקטיבי רק מהרגע שהשחקן אוחז בכדור או מניח אותו. בכך שרוברטסון השאיר את הכדור על הדשא בזמן שהוא מארגן את השורות, הוא הצליח לבזבז שניות יקרות מבלי להסתכן באיבוד כדור.

"זה פשוט מסכם את הכדורגל המודרני", כתב אוהד בטוויטר (X). "מביאים חוק חדש כדי להפוך את המשחק למרתק יותר, והקבוצות מנטרלות אותו תוך שנייה".

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תגובות ברשת: "לקח להם בדיוק שלושה ימים"

הטקטיקה של רוברטסון הפכה מיד לוויראלית ועוררה דיונים סוערים בקרב חובבי כדורגל:"חוק חדש לעצירת בזבוזי זמן... ותוך 7 משחקים בטורניר הקבוצות כבר מצאו את הלופ-הול כדי להמשיך לבזבז זמן. גאוני", כתב גולש אחד.

גולש אחר הוסיף: "זה בדיוק סוג התחכום והערמומיות שאנחנו צריכים אצלנו בטוטנהאם".

"מאוד חכם, אין לי ספק שנראה את זה עכשיו מכל הנבחרות", סיכם אוהד נוסף. "זו כנראה הסיבה שפיפ"א הציגה את החוקים האלה רק יומיים לפני הטורניר, כדי שלא יספיקו להתכונן אליהם".