"אמרנו למחבלים 'מסי, מסי' כל הזמן": ההימור של שורד השבי לואיס הר למונדיאל

לואיס הר, שחולץ במבצע צבאי נועז משבי חמאס, התארח היום (ראשון) בתוכנית "מדברים חדשות" עם אלירז שדה בערוץ 15. בשיחה פתוחה הוא מספר על הגאווה הארגנטינאית שלא דעכה גם בימים האפלים בעזה, על הטיול עם החברים שנחטפו ועל הרגע הסוריאליסטי שבו שוחח עם שוביו על תוצאות המשחקים. בין ההכנות לצפייה המשותפת עם הנכדים בקיבוץ אורים, לואיס שיתף בחיבור הבלתי ייאמן שבין כדורגל, הישרדות וזהות.

"אני אהיה בקיבוץ עם הנכדים ועם כל הצעירים, נעשה שמח", סיפר הר בפתח השיחה. כשנשאל אם הוא האמין שארגנטינה תגיע שוב למעמד הזה, ענה בביטחון: "קיוויתי שזה יקרה. היו שני משחקים שהלב שלנו היה מחוץ לגוף, אבל ברגע האחרון זה קשר אותנו למקום והנה הגענו".

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הדיאלוג הסוריאליסטי בשבי: "הוא סיפר לי שארגנטינה ניצחה"

אחד הרגעים המרגשים בריאיון היה כשנשאל לואיס האם המחשבה על כדורגל או על הנבחרת

עברה בראשו בזמן שהיה מוחזק בשבי חמאס. לואיס הפתיע וחשף כי המשחק הפופולרי הפך,

באופן כמעט בלתי נתפס, לנקודת חיבור רגעית עם המחבלים.

https://www.instagram.com/reel/Da-Z09fI-aI/?igsh=MW01eTVjbW8xbWdhMA== לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"במצב של הישרדות אמיתית, כשכל שנייה יכולים להכניס לך כדור בראש, האינסטינקט משאיר

אותך חולם וחושב", שיתף לואיס. "אפילו יצא לי לדבר על כדורגל עם אחד השובים. הוא

סיפר לי שארגנטינה ניצחה את ברזיל 1:0 מתישהו בדצמבר. אפילו לא ידעתי שזה מתקיים.

אמרנו להם 'מסי, מסי' כל הזמן. הם הכירו אותו, דיברו איתי עליו ולא על רונאלדו.

כדורגל זה משהו שמקרב בין עמים, וזה לא יאומן עד כמה".

המסע שהסתיים בשבי

לואיס נזכר בטיול השורשים שערך בארגנטינה בינואר 2023, טיול שבו השתתפו כל

חמשת בני המשפחה שנחטפו יחד באוקטובר. "חזרתי לארגנטינה אחרי 50 שנה בארץ. הגעתי

לשם והרגשתי משהו מדהים. היינו כולנו יחד, ואמרנו שעוד נחזור. חזרנו לארץ, ואחרי זמן לא רב חטפו אותנו לעזה, אפילו בלי הדרכון".

למרות חצי מאה בישראל, הגאווה הארגנטינאית נותרה טבועה בו. "הארץ שלי היא פה,

בישראל, אבל לטייל ולהכיר - אין כמו ארגנטינה. יש בה הכל, משלג ועד מדבר".

ההימור של לואיס: "2:1 לארגנטינה"

לקראת הגמר הגדול שייערך הלילה, אלירז שדה לא יכול היה לשחרר את לואיס בלי הימור על

התוצאה הסופית. "אני אומר 2:1 לארגנטינה", הכריז לואיס. אלירז הסכים איתו. "שיהיה בהצלחה לארגנטינה, זה חשוב ליהודים ולישראלים".

לואיס, שכותב בימים אלו ספר על חוויותיו, "יש הרבה סיפורים שאני חייב לספר לנינים", סיכם עם חיוך ותקווה שגם הלילה הלב יישאר במקום - והגביע יחזור הביתה.