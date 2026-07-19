הערב (ראשון, 22:00 שעון ישראל) זה קורה: ארגנטינה וספרד ייפגשו באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי בגמר מונדיאל 2026, קרב בין מחזיקת הגביע לאלופת אירופה, שמפגיש לראשונה על המגרש את ליונל מסי ולאמין יאמאל.

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ארגנטינה של ליונל סקאלוני נמצאת במרחק ניצחון אחד מהישג שלא נראה 64 שנה: זכייה שנייה ברציפות במונדיאל, לראשונה מאז ברזיל ב-1958 וב-1962. את מקומה בגמר הבטיחה בניצחון 1:2 על אנגליה, עם שערים מאוחרים של אנזו פרננדס ולאוטרו מרטינס.

ספרד מגיעה בביטחון מלא אחרי 0:2 משכנע על צרפת בחצי הגמר ועם ההגנה הכי חזקה בטורניר: שישה שערים נקיים רצופים, שיא בתולדות המונדיאל.

באופן מפתיע, משחק הגמר יהיה רק המפגש הרשמי השני אי פעם בין הנבחרות. בפעם היחידה, במונדיאל 1966, ניצחה ארגנטינה 1:2. בין לבין נערכו 13 משחקי ידידות, האחרון ב-2018, כשספרד ריסקה את ארגנטינה 1:6.

הדרך לגמר

ארגנטינה: 0:3 על אלג'יריה, 0:2 על אוסטריה, 1:3 על ירדן, 2:3 על כף ורדה, 2:3 על מצרים בדרמה, 1:3 על שווייץ, ו-1:2 על אנגליה בחצי.

ספרד: 0:0 מול כף ורדה, 0:4 על סעודיה, 0:1 על אורוגוואי, 0:3 על אוסטריה, 0:1 על פורטוגל (השער ששלח את רונאלדו הביתה), 1:2 על בלגיה, ו-0:2 על צרפת.

פיפ"א שוברת את החוקים

ואז יש את הסיפור השני של הערב: מופע המחצית הראשון בתולדות גמרי המונדיאל, בהשראת הסופרבול. ג'סטין ביבר יעמוד בראש מופע של 11 דקות לצד מדונה, להקת BTS, המנצח גוסטבו דודמל ושאקירה, שתבצע את שיר המונדיאל הרשמי "Dai Dai".

בשביל זה, פיפ"א הולכת לשבור חוק כדורגל ותיק: לפי ספר החוקים של IFAB, המחצית נמשכת 15 דקות ושינוי מותר "רק באישור השופט". לפי הדיווחים, ההפסקה הערב תימשך 20 דקות לפחות ויש דיווחים על עד 30 דקות, כדי לאפשר הקמה ופירוק של הבמה על כר הדשא.

הדרך לגמר לא היתה קלה. לפי דיווח ה"גרדיאן", הגמר עמד בסימן שאלה בעקבות אזהרת בריאות חריגה על עשן סמיך משרפות ענק בקנדה, שנסחף דרומה וכיסה את הערים במזרח ארה"ב. רשויות החירום של ניו יורק הכריזו על "קוד אדום" עירוני, קראו לתושבים להישאר בבתים ולהימנע ממאמץ גופני, התנאים הכי פחות מתאימים למשחק הכדורגל הגדול בעולם, עם 1.6 מיליארד צופים, שצפויים לצפות במשחק.

העשן היה כה סמיך עד שפסל החירות נעלם מהעין ממנהטן, וטיסות רבות משדה התעופה ניוארק בוטלו. החששות התפוגגו במהלך השבוע אבל אז הגיעו סופות ברקים עזות, שהיכו בניו ג'רזי אמש ושיבשו את ההכנות של שתי הנבחרות.

ספרד נאלצה לבטל את האימון האחרון שלה במתחם בוויפאני בשל ברקים, כשכבישים סביב בסיס האימונים הוצפו השחקנים הועברו לאימון כושר ממושך באולם. ארגנטינה, שהתאמנה במוריסטאון, דחתה גם היא את האימון בגלל הברקים אבל בניגוד לספרדים, האלביסלסטה יצאה בסוף להתאמן בגשם השוטף, בניסיון להשיג יתרון אחרון לפני הגמר.

המשחק ישודר בפלטפורמות של כאן תאגיד השידור הציבורי ובספורט 1.