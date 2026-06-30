העקיצה של ניימאר למתמטיקאי שחזה את הדחתה של ברזיל מהמונדיאל

נבחרת ברזיל הבטיחה הלילה (בין שני לשלישי) את מקומה בשמינית גמר מונדיאל 2026 לאחר שרשמה מהפך דרמטי וניצחה 1:2 את נבחרת יפן במשחק סוער ביוסטון. מי שגנב את הפוקוס בסיום הוא דווקא ניימאר, שלמרות שלא שיחק דקה, מיהר לרשתות החברתיות כדי לעקוץ פומבית מתמטיקאי גרמני מפורסם שחזה שברזיל תודח כבר בשלב 32 האחרונות.

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היפנים היממו את הסלסאו במחצית הראשונה כשקאישו סאנו העלה אותם ליתרון. ברזיל נראתה רע ב-45 הדקות הראשונות, אך חזרה למשחק במחצית השנייה בזכות נגיחה של קאסמירו. מי שהביא את הישועה מהספסל הוא גבריאל מרטינלי, שכבש שער ניצחון דרמטי בדקות הסיום, שלח את האוהדים בצהוב-ירוק לשמים והעניק לברזיל כרטיס למפגש בשמינית הגמר בניו ג'רזי מול המנצחת בין חוף השנהב לנורווגיה.

"מר קלמנט... נסה שוב במונדיאל הבא"

מיד לאחר שריקת הסיום, ניימאר שבר שתיקה ממושכת ברשתות החברתיות והפתיע את המעריצים כשתקף ישירות את יואכים קלמנט, מתמטיקאי ואנליסט גרמני שהמודל שלו זכה לפופולריות עצומה. בחשבון ה-X הרשמי שלו (לשעבר טוויטר) כתב כוכב העבר של ברצלונה ופ.ס.ז': "מר יואכים קלמנט... בבקשה נסה שוב במונדיאל הבא". הציוץ צבר במהירות למעלה מ-2.8 מיליון צפיות.

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לפני פתיחת הטורניר, קלמנט חזה במדויק שברזיל תסיים בראש בית ג', אך קבע כי בסיבוב הנוקאאוט הראשון היא תפסיד ליפן ותלך הביתה. הניצחון הברזילאי הרס לו את התחזית, וניימאר - שישב על הספסל לאורך כל המשחק – לא פספס את ההזדמנות ללעוג לו.

מאמן הנבחרת, קרלו אנצ'לוטי, הסביר בסיום כי בחר שלא לשתף את ניימאר (ששיחק רק 14 דקות בטורניר עד כה) מכיוון ש"לא רצה לשנות את המבנה הטקטי כשהקבוצה כבר השיגה שליטה במשחק".

המודל שפגע בול בשלושת המונדיאלים הקודמים - ונכשל עכשיו בענק

למרות הלילה המביך מול ברזיל, לקלמנט יש רקורד מפחיד שכמעט ואין שני לו בעולם האנליטיקה. המודל המתמטי שלו חזה בהצלחה מוגזמת את שלושת אלופי העולם האחרונים: ב-2014 קבע כי גרמניה תניף את הגביע בברזיל. ב-2018 חזה במדויק את הזכייה של צרפת ברוסיה. ב-2022 פגע בול כשטען שליונל מסי יוביל את ארגנטינה לתואר בקטאר.

המודל של קלמנט מורכב להפליא ואינו מתבסס רק על כדורגל. הוא משלב נתונים כלכליים כמו התמ"ג (תוצר מקומי גולמי) לנפש של כל מדינה (מתוך הנחה שהוא משקף את איכות התשתיות הספורטיביות), גודל האוכלוסייה, מעמד הכדורגל בתרבות המקומית, לצד הדירוג הרשמי האחרון של פיפ"א.

הפעם, קלמנט הימר כי נבחרת הולנד תזכה לראשונה בתולדותיה בגביע העולם, לאחר שתנצח את ספרד בחצי הגמר ואת פורטוגל בגמר הגדול בניו ג'רזי ב-19 ביולי. עם זאת, נתיב הגמר הספציפי שחזה כבר הפך לבלתי אפשרי, שכן ספרד ופורטוגל צפויות לפגוש זו את זו כבר בשמינית הגמר (אם יעברו את קרואטיה ואוסטריה בהתאמה). בנוסף, הוא העריך שאנגליה תגיע לחצי הגמר תחת הדרכתו של תומאס טוכל.

"זה לחלוטין לא רציונלי, זה כמו לשחק בלוטו", הצטנע קלמנט עצמו בריאיון ל'דר שפיגל' עוד לפני הטורניר. "אני תמיד אומר שאם מישהו מהמר על כסף בהתבסס על התחזיות שלי, אין לו תקנה. זה כמו להטיל מטבע. אתה יכול לנחש שהוא ייפול על 'עץ' ארבע פעמים ברציפות וזה יקרה, אבל זה לא מבטיח שזה יקרה גם בפעם הבאה".