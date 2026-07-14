כוכבה המפורסם של נבחרת נורווגיה תועד אתמול (שני) כשהוא חוזר מהמונדיאל בארה"ב עם מזכרת בלתי שגרתית - דביבון מפוחלץ שנרכש ככל הנראה בטקסס תמורת כ-750 דולר. הרכישה המשונה גרמה לגל בדיחות ברשת: "רק האלנד יכול לגרום לזה להיראות נורמלי".

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החלוץ שהפך לחביב הגולשים ברשתות החברתיות העניק השראה לממים וחיקויים רבים, וכעת נראה שגם הדרך שבה בחר לחזור הביתה למולדתו הפכה לוויראלית, לאחר שצולם בנמל התעופה באוסלו עם המזכרת הביזארית במיוחד.

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אם עצם התיעוד עם הדביבון לא מספיק, הדביבון המפוחלץ נראה בתמונות כשהוא מחזיק בידו בקבוק ויסקי. גולשים ברשת זיהו במהירות את הפריט, ועל פי הדיווחים, כאמור, הוא נקנה בטקסס תמורת כ-750 דולר.

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ברשת התלוצצו: "הוא לא אוסף רק גביעים על המגרש, אלא גם מזכרות מטורפות מחוצה לו", "פגרת הקיץ שלו היא פשוט מכרה זהב של תוכן". הסיפור מאחורי המזכרת הלא שגרתית אינו ברור לחלוטין. האוהדים מקווים כי החלוץ הנורווגי יספק הסבר לעניין במהרה.