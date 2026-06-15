מונדיאל 2026: טוניסיה פיטרה את מאמנה בעקבות התבוסה והסתבכות בנו

טורניר מונדיאל 2026 נמצא באוויר פחות משבוע, אבל יש לנו כבר מפוטר ראשון על הקווים: התאחדות הכדורגל של טוניסיה קיבלה הלילה (שני) החלטה דרמטית ופיטרה את מאמן הנבחרת, סברי למושי, שעות ספורות בלבד לאחר משחק הפתיחה המזעזע של הנבחרת בבית ו'.

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הטוניסאים הושפלו עם 5:1 מהדהד מול נבחרת שבדיה של גראהם פוטר. יאסין איארי מברייטון (צמד), אלכסנדר איסק מליברפול, ויקטור גיוקרש מארסנל ומתיאס סוונברג מוולפסבורג פירקו את הנבחרת מצפון אפריקה, לה כבש רק עומר רקיק.

אלא שמעבר לתוצאה המקצועית, מה שזירז את הפיטורים היה אירוע צהוב ומביך מחוץ למגרש. על פי דיווחים בתחנת הרדיו הטוניסאית Mosaique FM, מיד לאחר התבוסה נרשם עימות פיזי חריף בין בנו של המאמן לבין אחד מאוהדי הנבחרת בבית המלון.

למושי בן ה-54 (בעבר מאמן נוטינגהאם פורסט וקארדיף), שרשם בסך הכל חמישה משחקים בתפקיד מאז ינואר, זעם במסיבת העיתונאים כשנשאל על האירוע: "כאבא וכמאמן אני אומר לכם – לבן שלי אין שום קשר או תפקיד רשמי בנבחרת. הוא בסך הכל עובד על התזה שלו. אתם הולכים לבקר אותי גם על זה שאמא שלי ואחותי הגיעו לבקר אותי במלון בגלל חג העיד? בואו נתעסק בכדורגל ולא במה שאומרים ברשתות החברתיות".

ברשתות הזרות מדווחים כי מי שצפוי לתפוס את מקומו על הקווים לקראת המשחקים הגורליים מול יפן והולנד הוא מונדר קבאייר, שאימן את הנבחרת בין השנים 2019 ל-2022. טוניסיה, שהעפילה לשבעה מונדיאלים בהיסטוריה, מעולם לא עברה את שלב הבתים – וכעת היא תנסה לעשות זאת תחת הבלאגן שנוצר.