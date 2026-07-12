הטירוף המרוקאי בישראל: כך הפכה נבחרת מרוקו לנבחרת של אלפי ישראלים

המסע המרשים של נבחרת מרוקו במונדיאל לא ריגש רק את אוהדיה במדינה, אלא גם אלפי ישראלים, בעיקר יוצאי מרוקו, שמלווים את "אריות האטלס" בתחושת גאווה וחיבור עמוק לשורשים.

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עבור רבים מהם, הנבחרת מייצגת הרבה מעבר לכדורגל. לצד צפייה משותפת במשחקים, ארוחות מסורתיות ושירי עידוד בערבית, ההצלחה של מרוקו הפכה גם להזדמנות להתחבר מחדש למורשת, לתרבות ולזיכרונות מהקהילות היהודיות במדינה.

עם זאת, התמיכה בנבחרת המרוקאית אינה חפה ממחלוקות. יש ישראלים שמתקשים לעודד נבחרת ממדינה ערבית, במיוחד לנוכח גילויי התמיכה הפלסטיניים שנראו ביציעי אוהדי מרוקו ובשל עמדות שנשמעות לעיתים סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מנגד, אחרים מדגישים את הקשר ההיסטורי בין יהודי מרוקו למדינה ואת היחסים החמים שנשמרו לאורך השנים.