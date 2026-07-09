נקמה או שחזור? צרפת ומרוקו בקרב ענק על כרטיס לחצי גמר המונדיאל

נבחרת צרפת תתמודד הערב (חמישי) באצטדיון בוסטון מול נבחרת מרוקו במסגרת רבע גמר מונדיאל 2026. עבור המרוקאים, המשחק הזה הוא הזדמנות פז לנקמה על חצי הגמר בקטאר 2022, שם נקטע חלום המונדיאל שלהם על ידי הצרפתים.

מנגד, דידייה דשאן, שישווה הערב את שיא כל הזמנים של הלמוט שן עם 25 משחקים כמאמן בגביע העולמי, יודע שניצחון יציב את צרפת בחצי גמר שלישי ברציפות, הישג שרק גרמניה וברזיל עשו בעבר.

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הדרך של הצרפתים לרבע הגמר לא הייתה חלקה. בשמינית הגמר מול פרגוואי, סגנית אלופת העולם נאלצה להקיז דם במשחק עצבני, אגרסיבי ומלא פרובוקציות, שהוכרע רק בדקה ה-70 בזכות פנדל מדויק של קיליאן אמבפה.

השער הזה העלה את מאזנו של אמבפה לשבעה שערים בטורניר, נתון שמציב אותו בשוויון עם ארלינג הלאנד ושער אחד בלבד מאחורי ליאו מסי, במרוץ על תואר נעל הזהב של המונדיאל.

מלבד אמבפה, שמציג טורניר מפלצתי הכולל גם שני בישולים ו-12 יצירות מצבים, מי שגונב את ההצגה בצרפת הוא מיכאל אוליסה.

הקשר הצרפתי הפך לשחקן הראשון מאז זיקו הברזילאי ב-1978 שרושם במונדיאל הבכורה שלו נתונים דו-ספרתיים בשלוש קטגוריות שונות: מעל 10 דריבלים מוצלחים, מעל 10 מצבים שהגיעו ממשחק פתוח ומעל 10 מסירות עומק שחתכו את קווי ההגנה. יחד עם ברדלי ברקולה ואוסמן דמבלה, צרפת מחזיקה ברצף מטורף של שבעה ניצחונות רצופים במשחקים רשמיים.

בצד המרוקאי, המאמן מוחמד וואהבי מגיע מודאג מאוד לחלק הקדמי. איסמעיל סייבארי, הרכש הנוצץ של באיירן מינכן שכבש בכל משחקי שלב הבתים, נפצע בירך במהלך הניצחון 0:3 על קנדה בשמינית הגמר ונמצא בספק גדול.

אם הוא ייעדר, מרוקו תצטרך להישען באופן מוחלט על בראהים דיאס (המעורב ב-10 שערים מאז פתיחת אליפות אפריקה) ועל המגן אשרף חכימי, שיצר 15 מצבים בטורניר הנוכחי, הכי הרבה למגן אפריקאי במונדיאל בודד מאז שהחלו המדידות ב-1966.

בנוסף, הבלם שאדי ריאד מנסה להתאושש מפציעת ברך. גם לצרפתים יש צרות משלהם, כאשר אוריליאן טשואמני וויליאם סאליבה סוחבים פציעות.

ההיסטוריה מלמדת שצרפת מעולם לא הפסידה למרוקו (שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו בחמישה מפגשים לא רשמיים, לצד הניצחון בקטאר), אך לטריקולור יש סיבה טובה לחשוש מנבחרות אפריקאיות: מחצית מההפסדים של צרפת במונדיאלים במאה ה-21 (3 מתוך 6) הונחתו עליה על ידי נבחרות מהיבשת השחורה. מנגד, מרוקו היא הנבחרת האפריקאית היחידה בהיסטוריה שהשלימה חמישה משחקי מונדיאל רצופים ללא הפסד והיא עשתה זאת פעמיים, ב-2022 ובטורניר הנוכחי.

ומה אומרות התחזיות? מחשב העל של חברת הדאטה "אופטה" הריץ 25,000 סימולציות מוקדמות של המשחק וקובע באופן חד משמעי: צרפת היא הפייבוריטית. החבורה של דשאן קיבלה סיכוי של 62.2% לנצח בתוך 90 דקות ולהעפיל שלב. מנגד, הסיכוי של מרוקו לחולל סנסציית ענק ולהדיח את הצרפתים בזמן החוקי עומד על 15.7% בלבד, בעוד שהסבירות לתוצאת תיקו שתגרור את המשחק להארכה ופנדלים עומדת על 22.1%.